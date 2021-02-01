Арахамия назвал условие возвращения Дубинского во фракцию “Слуга народа”

01.02.2021, 21:02, Новости дня

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Нардепа Александра Дубинского могут восстановить в составе фракции “Слуга народа”, если так решит 70% фракции. Об этом журналистам после заседания фракции заявил ее председатель Давид Арахамия, отмечает LB.ua.

“Если он докажет невиновность в этом процессе, и то, что он не вмешивался ни в какие выборы, если он будет иметь желание присоединиться, то я с удовольствием созову фракцию. И фракция решит таким же именно образом. Если будет 70% за , то он может вернуться”, – сказал он.

Арахамия добавил, что имел несколько личных бесед с Дубинским по поводу его исключения из фракции.

“Конечно, мы имели несколько разговоров с ним. Я ему лично предлагал сделать так, как ему советовал президент (Владимир Зеленский дважды предлагал выйти из фракции самостоятельно. – “ГОРДОН”) и пойти своим путем”, – отметил он.

1 февраля фракция “Слуга народа” провела заседание, на котором рассмотрела вопрос исключения Дубинского из ее состава. За исключение проголосовало 198 нардепов.

Причиной исключения стало то, что 1 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года “за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году”.

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью “Украинской правде”, что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают “в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира”. Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Он жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

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