«С хулиганами, провокаторами никакого разговора быть не может»

01.02.2021, 21:00, Разное

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В Кремле прокомментировали жесткие задержания протестующих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал действия силовиков на протестах. Его слова приводит «Медуза».

«Мы с вами все видели, что на этих акциях было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка — что является недопустимым.

Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры. С хулиганами, провокаторами, конечно же, никакого разговора быть не может <…>, — сказал Песков. — Что касается других людей, то

еще раз можно только повторить тезис о доступности всего инструментария высказывания своей точки зрения в рамках действующего закона и неприемлемости использования каких-либо незаконных, нелегитимных акций в этих целях».

Пресс-секретарь президента заявил, что каждый случай применения насилия со стороны силовиков нужно рассматривать отдельно. «Общей тенденции тут нет. В качестве общей тенденции можно принять только одно: на провокационные действия полиция действует жестко и в рамках закона», — считает он.

Помимо этого, Песков сказал, что задержание главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова 30 января было «абсолютно логично»: «Ему же не вменяется участие в акции. По-моему, ему вменяется другое, если я не ошибаюсь. <…> Обращайтесь просто в правоохранительные органы. Это не прерогатива администрации президента, но здесь не нужно передергивать, тут нужно все правильно называть». Пресс-секретарь президента также считает, что во время протестов «журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, и никто им не мешал».

Вчера во многих российских городах вторые выходные подряд прошли протесты в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». По данным «ОВД-Инфо», по всей РФ задержали более 5 тысяч человек, что стало рекордом. На прошлых выходных проект сообщал о свыше 4 тысячах задержанных.

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