 

Ученые назвали преимущество ожирения

01.02.2021, 20:56, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые рассказали, в чем заключается преимущество ожирения. Оказывается, если люди употребляют продукты с высоким содержанием жиров, присутствует меньший риск развития ряда заболеваний, в том числе, острого панкреатита.
Основы здорового питания предполагают, что количество потребляемых насыщенных жиров должно быть минимальным. В ходе проведения недавнего исследования исследователи нашли ряд преимуществ от включения в пищу таких компонентов, содержащихся в мясе и молочных продуктов. У людей снижается риск развития острого панкреатита при включении в рацион сала, бекона, сыра, сливочного масла.

В рамках научной работы исследователи проанализировали привычки питания жителей 11 государств мира. Они хотели найти ответ на вопрос о том, как различные жиры могут влиять на воспалительный процесс, протекающий в поджелудочной железе.

При этом такие продукты нужно употреблять в меру, поскольку существует вероятность повышения уровня вредного холестерина, склеивающего внутреннюю часть артерий. Как считает медики, жир нужно получать из пищи, например, растительного масла или же рыбы.

Источник: www.dailymail.co.uk



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Лукашенко пригрозили санкциями за отказ выполнять договоренности с Путиным

24.12 / Воробьев объявил 31 декабря выходным днём в Московской области

14.09 / Мнение: Служба и гибель подводной лодки “Сюркуф”

21.07 / В Индии оценили преимущества новой технологии РФ для обнаружения F-35

16.12 / Сын Рудковской Александр решил подарить няням машины с водителями

03.09 / Установлена связь между успеваемостью школьника и просмотром телевизора

01.08 / Мнение: Противоречивые показания

02.09 / Беременные с коронавирусом реже проявляют симптомы

10.12 / Глядь, что они творят!

16.10 / Диана Гурцкая ответила на слухи об отношениях с Игорем Николаевым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска