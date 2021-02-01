Ученые назвали преимущество ожирения

01.02.2021, 20:56, Разное

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Ученые рассказали, в чем заключается преимущество ожирения. Оказывается, если люди употребляют продукты с высоким содержанием жиров, присутствует меньший риск развития ряда заболеваний, в том числе, острого панкреатита.

Основы здорового питания предполагают, что количество потребляемых насыщенных жиров должно быть минимальным. В ходе проведения недавнего исследования исследователи нашли ряд преимуществ от включения в пищу таких компонентов, содержащихся в мясе и молочных продуктов. У людей снижается риск развития острого панкреатита при включении в рацион сала, бекона, сыра, сливочного масла.

В рамках научной работы исследователи проанализировали привычки питания жителей 11 государств мира. Они хотели найти ответ на вопрос о том, как различные жиры могут влиять на воспалительный процесс, протекающий в поджелудочной железе.

При этом такие продукты нужно употреблять в меру, поскольку существует вероятность повышения уровня вредного холестерина, склеивающего внутреннюю часть артерий. Как считает медики, жир нужно получать из пищи, например, растительного масла или же рыбы.

Источник: www.dailymail.co.uk