 

В LG создали приложение для синхронизации смартфона и ПК на Windows 10

01.02.2021, 20:56, Разное
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Разработчики в LG создали фирменное приложения для синхронизации смартфона и ПК под управлением Windows 10. Приложение получило название Virtoo и уже доступно для скачивания в Microsoft Store.
Причиной для такого нововведения послужила медлительность разработчиков из Microsoft, которые крайне неохотно обновляют список поддерживаемых устройств для сопряжения с операционной системой Windows 10. Не исключено, что последней каплей стало добавление в список нескольких флагманов южнокорейской компании Samsung. Именно после этого в LG рассказали о выходе Virtoo, обладающей аналогичными функциями и позволяющей синхронизировать работу телефона и компьютера посредством Bluetooth.

Возможности Virtoo пока сильно ограничены, и они заметно отличаются на разных моделях LG. Несмотря на это, пользователи могут подключаться к своему смартфону удалённо, просматривать сообщения и содержимое устройства, совершать звонки и, при необходимости, выводить экран телефона прямо на рабочий стол компьютера с последующим взаимодействием с ним.

Источник: www.ixbt.com



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