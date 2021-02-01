Остывший кофе с молоком признан вредным для здоровья

01.02.2021, 20:56, Разное

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Медики признали вредным для здоровья человека остывший кофе с добавлением молока или же сливок. Этот напиток является одним из самых популярных в мире, но его нельзя оставлять в чашке на целый день.

Эксперты называют плохой идеей употребление остывшего кофе. С одной стороны, этот напиток не может оказать вреда здоровью, поскольку вредные организмы развиваются в нем очень медленно. Однако данное правило действует только для кофе без добавок. Если в напитке присутствуют сливки или же молоко, то выпить его нужно максимум за два часа.

Кофе, заваренный продолжительное время назад, может накапливать плесень и ее побочные продукты. Последние могут быть очень опасными для аллергиков. Ароматические вещества, присутствующие в кофе, окисляются, поэтому происходит образование горьких продуктов.

Из такого напитка быстро «выветриваются» полезные вещества. Например, пропадают антиоксиданты, защищающие от многих заболеваний и замедляющие старение.

Источник: profile.ru