 

Остывший кофе с молоком признан вредным для здоровья

01.02.2021, 20:56, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Медики признали вредным для здоровья человека остывший кофе с добавлением молока или же сливок. Этот напиток является одним из самых популярных в мире, но его нельзя оставлять в чашке на целый день.
Эксперты называют плохой идеей употребление остывшего кофе. С одной стороны, этот напиток не может оказать вреда здоровью, поскольку вредные организмы развиваются в нем очень медленно. Однако данное правило действует только для кофе без добавок. Если в напитке присутствуют сливки или же молоко, то выпить его нужно максимум за два часа.

Кофе, заваренный продолжительное время назад, может накапливать плесень и ее побочные продукты. Последние могут быть очень опасными для аллергиков. Ароматические вещества, присутствующие в кофе, окисляются, поэтому происходит образование горьких продуктов.

Из такого напитка быстро «выветриваются» полезные вещества. Например, пропадают антиоксиданты, защищающие от многих заболеваний и замедляющие старение.

Источник: profile.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Мнение: Мемориальная доска Лужкова

01.07 / “Горячее многих звезд”: Астрономы рассказали о необычной экзопланете KELT-9b

15.08 / Военным разрешили использовать незаконные постройки россиян в качестве целей для стрельб

28.07 / Ученые обнаружили древнейший штамм легочной чумы в захоронении каменного века

29.06 / Лариса Гузеева не собирается торопить детей с внуками

20.11 / Человек из телевизора хочет в YouTube

24.06 / Жабий король и летающие змеи: Монстры белорусского Полесья

07.12 / Оказывается, термоядерный реактор может построить дома даже ребенок

27.11 / Уровень pH помогает доставить лекарства в опухолевые клетки

16.09 / «Яблоко» и триединые

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска