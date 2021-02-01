 

В атмосфере Юпитера взорвался крупный метеор

01.02.2021, 20:54, Новости дня
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На сей раз повезло астрографу-любителю Этану Чаппелу. Он сумел зафиксировать момент взрыва в атмосфере Юпитера крупного метеора. Кадры данного события размещены в сети. Впрочем, представители науки уже отреагировали на них.

По мнению ученых, это очень ценный для науки материал. И хорошо, что в мире есть энтузиасты, которые могут своими силами собирать такие данные.

Напомним, что астрография позволила за последние десятилетия сделать немало настоящих научных открытий. К сожалению, возможности официальной науки по наблюдению за всей небесной сферой пока еще ограничены. Поэтому многие космические события остаются вне зоны внимания. Просто не хватает ресурсов, чтобы их обнаружить и зафиксировать, говорят ученые.



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