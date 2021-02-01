 

Мнение: Человек года в Армении

01.02.2021, 20:52, Разное
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Но стоило проиграть войну…

Ну а Азербайджане человек года наверняка Пашинян. Столько подарков для Баку еще никто не делал.
Армяне нынче продолжают попытки его сковырнуть, но все никак. Не так то просто избавиться от "народного вождя".

PS. На "Лост Армор" вышел достаточно большой и обстоятельный разбор первых дней Карабахской войны в 4-х частях.
В целом, весьма и весьма неплохо. Много мелких деталей, привязки видео к местности и достаточно ясная картина событий.

Читать вот здесь (в публикации ЖЖ все равно не влезет, разве что частями)

Часть №1 – https://lostarmour.info/articles/pervye-dni-vtoroy-voyny-karabah-2020/
Часть №2 – https://lostarmour.info/articles/pervye-dni-vtoroy-voyny-karabah-2020-chast-2/
Частm №3 – https://lostarmour.info/articles/pervye-dni-vtoroy-voyny-karabah-2020-chast-3/
Часть №4 – https://lostarmour.info/articles/ostalnye-dni-vtoroy-voyny-karabah-2020-zamechaniya-i-rassuzhdeniya/

Даже странно, что у такого обстоятельного разбора, на который явно была убита масса времени, так мало просмотров.

Источник: Colonel Cassad



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