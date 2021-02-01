Мнение: Спасибо, вам, навальнята! Вы – супер!

01.02.2021, 20:44, Разное

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Это уже просто академический интерес – где дно у навальнят? Ну, я вот понимаю хохлов – им терять нечего, их страна в жопе, Зеленский, который чота, кстати, не смог ни нагнуть Россию, ни вытащить Нэньку из дупы, даже Зеленский – мычит (не рычит, не надо комплиментов), про то, что Европа их кинула, а США пугают происходящим в Сияющем Граде на Холме. Но вот – последние новости для нашей так сказать оппозиции: помощник или кто он там Навальному – еще в 2012 году клянчит деньги у британской разведки. Что еще, как еще вам нужно замараться, чтобы осознать – как глубоко вы залезли в это болото адского дерьма?

1) Вот прекрасный текст на фотографии. Здесь все ПРАВДА – так они это видят. Мы быдло, они богатые думающие люди. Дай им власть – они нас сгноят, потому что демократия. И не надо себе врать, что мразь, которая это написала, мразь, которая прыгала на ОМОН и ты – это разные виды мрази. Нет, не пойдет.

Когда мне говорят люди с прекрасными лицами, что они "за свободу, за борьбу с коррупцией, за все хорошее" – у меня только один вопрос: а чо, так на Нюренбергском процессе можно было?

Хватит врать себе, восторженные мои. Вы призываете УНИЧТОЖИТЬ РОССИЮ – даже если пишите что-то другое. Потому что ВСЕ ВАШИ ЛИДЕРЫ – продажны. Назовите мне хоть одного лидера кодлы Навального, против которых якобы некоторые которые из вас, но все равно за кого выходили из-за "беззакония" – кто за последний год сделал хоть что-то позитивное? Не пробрался в городскую думу каким-то хреном, не врывался к людям незаконно в дом, не клянчил деньги по зарубежным посольствам и не воровал донаты тупых школьников. Кстати.

2) Вы представляете себе, сколько в США, Германии – да, плевать, провел бы на свободе тот, про кого публично показали видео – как он клянчит бабло у разведки чужого государства? И что, кто-то из вас уже орет, заламывая ручки, что вы не знали и надо вас простить? А почему? Почему вам можно будет верить-то теперь? Поэтому и не верят.

3) И снова спрошу из раза в раз – в чем ваша повестка, кроме академических выкладок за все хорошее и воплей, что вас никто не любит? Вы можете мне привести пример хоть какой-то успешности вашей борьбы, кроме того, что кучка маргиналов и семья Навального наворовали бабла, пара тройка мудаков теперь, после ваших побегушек, присядут надолго, а вы – будете также делать красивые глаза кота из Шрека и рассказывать про демократию?

Говорю – я уже давно не жду ответа. Ответы из серии "Я все равно лучше", "Свобода лучше, чем несвобода" и прочее фуфло – мне сильно безразлично. Мне ж почти 40 лет, я не могу поверить в эту лажу – я, как бы это, вырос – вот.

Но мне интересно – до какого предела это дойдет? Вы реально задолбали за эти две недели многих людей на местах. Вас будут показывать долго по телевизору, потому что уверен, у ФСБ еще много таких интересных пленок. Навального закроют. Я бы, честно, показательно сломал пару-тройку жизней – выдав маргиналам запрет на профессию, на будущее – чтобы не размножались. Впрочем, снова и снова – вы это уже сделали сами, подставив буйных идиотов под статью – сами-то "академики" трусливы, поэтому юзают дурачков потупее.

И, как обычно, если сюда смогут прийти хоть кто-то из более-менее приличных хомяков, а не тупые хохло-истерички – попробуйте мне доказать, что все я опять соврал. А вы, дай вам шанс – построите мне прекрасную Россию "бу-бу-бу" и никто не украдет у вас власть из-под носа?

Или перефразирую: на всю Россию вас хотя бы 100 шт наберется, чтобы не детей, чтобы вы могли доверять друг другу и при этом понимать, что каждый из вас достойный профессионал, а не трепло дешевое, которое только может мантры мне про ценности читать?

Счастья вам.