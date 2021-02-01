Мнение: Имитация с перспективой тюремного срока?

01.02.2021, 20:42, Разное

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Это было вчера.

А сегодня Дмитрий Песков врезал правду-матку, прокомментировав действия силовиков на протестах. Так и сказал пресс-секретарь президента России: «Мы с вами все видели, что на этих акциях было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка — что является недопустимым. Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры. С хулиганами, провокаторами, конечно же, никакого разговора быть не может».

Правильно сказал Песков!

А мне вспомнился недоумок с бейсбольной битой, который бросился на ОМОН, но тут же был обезврежен и задержан.

Про этого хулигана с битой вчера рассказали все федеральные информагентства и многие СМИ, видео, на котором отважные полицейские ловко обезвреживают негодяя, показали по телевизору.

Но вот что странно. Прошли сутки с момента задержания отморозка с битой, но СКР до сих пор не сообщил о возбуждении уголовного дела. До сих пор нет информации о судебном заседании по избранию меры пресечения негодяю.

Почему отморозок с битой исчез из информационного поля?

Потому что это была инсценировка нападения? Чтобы было, что показывать по телевизору? Чтобы хоть как-то оправдать зверства негодяев в погонах?

Прав Песков! С хулиганами, провокаторами никакого разговора быть не может! Провокатору с битой – место в тюремной камере.

Фотографии отсюда