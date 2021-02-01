 

Мнение: Имитация с перспективой тюремного срока?

01.02.2021, 20:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Это было вчера.

А сегодня Дмитрий Песков врезал правду-матку, прокомментировав действия силовиков на протестах. Так и сказал пресс-секретарь президента России:  «Мы с вами все видели, что на этих акциях было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка — что является недопустимым. Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры. С хулиганами, провокаторами, конечно же, никакого разговора быть не может».

Правильно сказал Песков!

А мне вспомнился недоумок с бейсбольной битой, который бросился на ОМОН, но тут же был обезврежен и задержан.

Про этого хулигана с битой вчера рассказали все федеральные информагентства и многие СМИ, видео, на котором отважные полицейские ловко обезвреживают негодяя, показали по телевизору.

Но вот что  странно. Прошли сутки с момента задержания отморозка с битой, но СКР до сих пор не сообщил о возбуждении уголовного дела. До сих пор нет информации о судебном заседании по избранию меры пресечения негодяю.

Почему отморозок с битой исчез из информационного поля?

Потому что это была инсценировка нападения? Чтобы было, что показывать по телевизору? Чтобы хоть как-то оправдать зверства негодяев в погонах?

Прав Песков! С хулиганами, провокаторами никакого разговора быть не может! Провокатору с битой – место в тюремной камере.

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Анфиса Чехова показала кольцо на безымянном пальце

17.12 / Мнение: Сирийское награждение

16.09 / Доктор Мясников опроверг заразность переболевших коронавирусом

23.09 / Лукашенко формально вступил в должность президента Беларуси

17.07 / На Байкале произошел разлив нефти

23.09 / Мнение: Фуфловир

19.07 / Мнение: Азиатский тип науки

03.08 / Поклонники восхитились мускулистыми ногами Ивана Урганта в велосипедках

03.01 / Эвелина Бледанс: «Оказывается, я безумно скучаю по овациям зала»

28.09 / Пашинян: Азербайджан объявил войну армянскому народу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска