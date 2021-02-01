 

Фестиваль в Сан-Ремо впервые пройдет без зрителей

01.02.2021, 20:36, Новости дня
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Фестиваль итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо в этом году состоится без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в дирекции государственного итальянского телевидения RAI.

«Дирекция RAI по итогам встречи с художественным руководителем  предложила несколько сценариев фестиваля, который запланирован со 2 по 6 марта. Компания представит протокол организационных мероприятий, которые предполагается проводить без присутствия публики, научно-техническому комитету. RAI хочет донести фестиваль до своей публики в условиях полной эпидемической безопасности при уважении мира музыки и истории смотра», – передает ТАСС сообщение RAI.

Изначально фестиваль хотели провести в присутствии публики, однако министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что театр «Аристон», в котором проходит песенный конкурс, должен следовать нормам, согласно которым все театры должны быть закрыты и могут только транслировать спектакли и концерты в онлайн-режиме. Участие в фестивале должны принять 26 известных арстистов, отмечается в сообщении.

Ранее в Италии решили изменить формат проведения Венецианского карнавала – он впервые пройдет а онлайн-формате.

В июне прошлого года в РФ из-за коронавируса перенесли музыкальный фестиваль «Нашествие».



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