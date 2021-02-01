В Бундестаге раскритиковали призывы Франции отказаться от «Северного потока – 2»

01.02.2021, 20:36, Новости дня

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Призывы Франции к Германии выйти из проекта газопровода «Северный поток – 2» «неразумны и ошибочны», сообщил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в ответ на слова госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Клемана Бона о сомнениях в целесообразности проекта.

«Требование французского правительства остановить строительство «Северного потока – 2» является неразумным и ошибочным. Остановка уже разрешенного проекта ляжет бременем на плечи немецких потребителей и налогоплательщиков в связи с повышением цен на газ и необходимостью выплачивать компенсации компаниям за уже вложенные инвестиции», – передает ТАСС слова парламентария.

Напомним, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из РФ в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Ранее прекращения строительства газопровода потребовал Европарламент. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее выступил за «действенные» санкции в отношении РФ в связи с арестом блогера Алексея Навального.

Между тем в МИДе Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».