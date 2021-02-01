 

В Екатеринбурге арестовали кандидата в мэры

01.02.2021, 20:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Верх-Исетский районный суд Екаеринбурга вынес приговор кандидату в мэры города Сергею Тиунову, передает URA.Ru. Политика признали виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия и арестовали на 30 суток. Сам он с приговором не согласен. Тиунов объяснил, что критиковал исполняющего обязанности мэра Екатеринбурга Алексея Орлова из-за плохой уборки улиц от снега. Он подчеркнул, что во время несогласованных митингов фотографировал неубранные дорожки, а не людей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Супруга Валентина Юдашкина поделилась редким фото с онкобольным модельером

10.12 / Тихановская о закрытии границ Белоруссии: Режим хочет превратить страну в современный ГУЛАГ

04.10 / Мнение: Рай не на Земле

12.12 / Авторы NI заявили о начале в России подготовки к охоте на подлодки НАТО

13.01 / Биткоины на 140 млрд долларов оказались недоступны для владельцев

03.08 / Ученые разработали метод борьбы с неизлечимой формой слепоты

25.08 / Россияне стали слишком мало тратить на спасение души – Роспотребнадзор

27.01 / “Хочется плакать от счастья!”: заподозренная в беременности Кожевникова сделала признание

28.11 / Видео: Неубиваемый Redmi Note 9 Pro 5G роняют, гнут, бьют металлическими шариками, поливают водой и морозят

17.08 / Ученые рассказали о влиянии нейромедиаторов на высокую мотивацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска