Ученые узнали, в какое время суток упражнения лучше влияют на обмен веществ

01.02.2021, 20:32, Разное

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Периферические часы и здоровье

«Главные часы» организма человека, которые регулируют циркадные ритмы, находятся в части мозга, называющейся гипоталамусом. Кроме них на ритмы работы нашего организма, независимо от времени дня, влияют жировая и мышечная ткани, печень. Условно их можно назвать периферическими часами организма. Они играют роль, например, в регулировании температуры тела, выработке гормонов, работе мышц и других биологических процессах. Их работа зависит от образа жизни человека, существенное влияние на них оказывают сон, физическая активность и питание.

Под действием факторов образа жизни центральные и периферические часы организма могут «идти» не синхронно. Это способно негативно сказываться на работе эндокринной системы, уровне артериального давления и не только. В то же время, указывают авторы нового исследования, нормализация времени сна, еды и физической активности может синхронизировать эти часы и улучшать здоровье.

Время упражнений и диабет

«Рассинхрон» циркадных ритмов может увеличивать риск развития сахарного диабета 2 типа: ткани начинают слабее реагировать на инсулин. Однако как влияет на обмен глюкозы время физических упражнений, изучено плохо. Некоторые научные данные противоречат друг другу.

Ранее одно из исследований показало, что утренние упражнения лучше способствуют сжиганию жира (известно, что лишний жир в организме – фактор риска диабета). С другой стороны, в исследовании 2019 года дневные интервальные упражнения высокой интенсивности помогали диабетикам улучшить контроль уровня глюкозы за две недели лучше, чем утренние.

Новое исследование

Новое исследование провели ученые из Маастрихтского университетского медицинского центра. Они использовали данные, которые получили в одной из своих предыдущих работ, посвященных пользе физической активности при диабете. В исследовании участники выполняли упражнения на велотренажере по три раза в неделю в течение двух недель. Авторы фиксировали время каждого сета упражнений, а также показатели обмена веществ людей.

Ученые сравнили показатели обмена глюкозы у 12 мужчин, которые всегда «ездили» на велотренажере в промежутке между 8 и 10 часами утра, с показателями 20 мужчин, которые делали это между 15 и 18 часами.

Через 12 недель у мужчин, которые каждый раз крутили педали после обеда, была лучше чувствительность тканей к инсулину и они более успешно контролировали уровень глюкозы в крови, чем те, кто упражнялся по утрам. Участники «дневной группы» также потеряли больше жира. При этом нагрузка у всех участников исследования была совершенно одинаковой.

Ученые считают, что дневные упражнения полезнее утренних для людей, которые борются с сахарным диабетом 2 типа. Однако они отмечают, что упражнения в любое время – лучше, чем их отсутствие.

Почему дневные упражнения оказались более полезными, наверняка не известно. Ученые предполагают, что они могут оказывать влияние на обмен веществ после вечернего приема пищи. В свою очередь, этот эффект может способствовать синхронизации циркадных ритмов и обмена веществ.