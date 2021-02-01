Город Ситка на Аляске хочет переименовать начальную школу имени Александра Баранова в честь какого-нибудь «значимого местного просветителя» – представителя коренных народов

01.02.2021, 20:12, Разное

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Но пока не может решить – кого

By Robert Woolsey, KCAW – Sitka -January 14, 2021

Начальная школа имени Баранова в Ситке. (KCAW)

Начальная школа имени Баранова в Ситке, похоже, изменит свое название, но пока никто не знает, каким будет это новое название.

Школьный совет (School Board – ГорОНО, управление образования) города Ситка недавно решил послать племени Ситка запрос об изменении названия школы в надежде найти «значимого местного культурного просветителя» [с тем чтобы назвать школу его именем].

Самым сложным в переименовании начальной школы имени Баранова будет найти того человека, именем которого она будет названа.

На своем последнем собрании 6 января члены школьного совета Ситки сообщили, что их электронная почта была почти на 100% в пользу переименования школы в честь кого-то, кроме торговца мехами 18-го века, который, как первый главный менеджер Российско-американской компании , был де-факто губернатором русской колонии в Северной Америке.

Роль Александра Баранова не может быть вычеркнута из истории. Но в бывший член школьного совета Дионн Брэди-Ховард в своих выступлениях объяснила, почему отдавать ему честь и продолжать называть его именем начальную школу является плохой идеей.

«В истории нашего города и в нашем штате есть люди, которые чтят его наследие, потому что считают его проницательным и дальновидным бизнесменом, – говорит Брэди-Ховард. «Однако, создавая бизнес по добыче меха калана, он был безжалостен. И он бы уничтожил моих предков, если бы мог».

Между коренным народом индейцами тлинкитами и “барановскими” русскими было два серьезных конфликта. Один из них произошел в 1799 году, когда тлинкиты разрушили русский редут на территории, ныне известной как Старая Ситка. Второй был в 1804 году, когда Баранов вернулся с боевым кораблем и осадил тлинкитов Ситки, укрывшихся в форте на территории нынешнего национального исторического парка Ситки . Он изгнал их, захватил их деревню и построил на ее руинах штаб-квартиру своей компании, Новоархангельск, проложив тем самым путь к колонизации Аляски.

Именно эта история делает нынешнее название начальной школы невыносимым для местного сообщества Ситки. Мюриэль Рид прямо сказала об этом.

«Имя Баранова представляет собой историческую травму, имеющую глубокие корни в этом городе, – сказал Рид. «И, честно говоря, назвать школу в его честь – это пощечина семьям коренного населения Ситки. И это ваша работа – уменьшить размеры расизма, с которым сталкиваются семьи представителей коренных народов живущих в Ситка в школе».

Изменение названия начальной школы имени Баранова в качестве шага к исцелению набрало обороты – еще до того, как демонстрации прошлым летом подтолкнули Ситкинскую Ассамблею убрать статую Баранова перед столетним зданием Ассамблеи и переместить ее в музей. Дуг Осборн выступил от имени коалиции Ситкинского саммита по вопросам здравоохранения, занимающейся исторической травмой. Он предложил 3000 долларов, чтобы покрыть любые расходы – например, проведение собрания сообщества – которые школьный совет может понести во время процесса.

«Мы участвуем в этом – 100%», – сказал он им.

Президент индейского сестринского сообщества Аляски Grand Camp Полетт Морено также призвала совет подойти к этому вопросу планомерно, продуманно но и без задержек, не откладывая в долгий ящик.

«Я благодарю вас за то, что вы пришли к этому, – сказала Морено, – и мой единственный совет – это должен быть хорошо продуманный, хорошо спланированный процесс, и, к тому же, он давно назрел».

В честь кого же назвать начальную школу Ситки? Хотя это было всего лишь обсуждение на школьном совете, но у участников было много идей. Чак Миллер вспомнил некоторых своих учителей по программе Sitka Native Education, которые помогли ему сделать карьеру педагога.

«Без таких учителей как Kaal.atk ‘Чарли Джозеф-старший, его жена Энни Джозеф, Энни Дик, моя тетя, Элизабет Баско, моя бабушка и Эмма Дункан Дэвис – без этих учителей [я бы не смог ничего добиться]», – сказал Миллер. «И здесь, среди нас, еще есть некоторые из них – Этель Макинен, Энн Джонсон – еще одна из наших учителей, наших ветеранов».

У Лори Кропли тоже были некоторые идеи.

«Мне нравится – «Начальная школа имени Полины Дункан» или Начальная школа имени Гила Труитта или Начальная школа имени Чарли Джозефа – есть так много замечательных вариантов», – сказала Кропли. Затем она добавила имена Изабеллы Брэди и Элизабет Ператрович.

Только один член школьного совета высказал сомнения относительно продвижения по этой теме. Эрик Ван Сиз стоял за изменение названия, но не хотел обязательно ограничивать выбор.

«Моя единственная просьба, чтобы наряду с уважаемыми тлинкитскими именами, которые предлагают люди и которые я полностью поддерживаю, – мы были бы готовы воспользоваться этой возможностью и коллективно подумать о том, как бы мы хотели, чтобы эта школа была названа», – сказал Ван Сиз. .

Тем не менее, он не возражал против окончательного предложения, зачитанного президентом совета Эми Моррисон.

«Предложение состоит в том, чтобы официально попросить племя Ситка помочь школьному совету Ситки в выборе имени известного местного педагога, которое заменит название начальной школы имени Баранова», – сказала Моррисон.

Предложение было принято единогласно.