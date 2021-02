Будущее Америки — гражданская война?

01.02.2021, 20:12, Разное

13 января 2021 |Источник: Свободная Пресса |Автор: Пол Робертс

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Американский журналист и аналитик Пол Робертс считает, что она может превратиться в мировую войну с Россией и этого не понимают в Кремле

Как человеку, выросшему в условиях славных последствий Второй мировой войны, мне никогда не приходило в голову, что в более поздние годы я буду размышлять, закончатся ли Соединенные Штаты гражданской войной или полицейским государством. После украденных президентских выборов это все равно, что подбросить монетку и получить ответ: 50 на 50.

Очевидных признаков полицейского государства множество. Одна из особенностей полицейского государства — это контролируемые объяснения и подавление инакомыслия. Этого у нас, безусловно, в изобилии.

Экспертам не дозволено проводить такие форумы, на которых можно оспаривать официальную позицию по Covid.

Учителей отстраняют от занятий за «оскорбление», если они используют местоимения (имеющие грамматическую категорию — С. Д.) рода.

Студии звукозаписи отказываются от своих звезд-исполнителей за посещение ими митинга (в поддержку — С. Д.) Трампа. Родителей, над которыми насмехаются их собственные дети, увольняют с работы за участие в митинге Трампа. «Антифа» может устраивать беспорядки, грабить, запугивать и избивать, но мятежниками являются сторонники Трампа.

Белые люди — это расисты, использующие ненавистные слова и концепции, но зато те, кто демонизирует белых, «исправляют ошибки».

Подавление инакомыслия и контроль поведения — это характеристики полицейского государства. Кому-то, может быть, не совсем ясно, почему диктат в том, какие языковые формы допустимо использовать, является контролем со стороны полицейского государства. Поразмыслите над этим следующим образом. Если контролировать можно употребление вами местоимений, то можно контролировать и употребление вами всех остальных слов. Поскольку слова включают понятия, то управлять можно и понятиями. Таким путем неудобные мысли и выражения вместе с точными описаниями попадают в Дыру Памяти*.

С отменой Первой поправки** или сведением ее к демонизации лиц, определенных в качестве мишеней — таких, как «презренные Трампа», «сторонники превосходства белой расы», «южные расисты», Вторая поправка*** долго не проживет. Поскольку оружие ассоциируется с «красными» штатами, то есть со сторонниками Трампа, запрещение оружия — это способ криминализировать «красную» половину американского населения, которую истеблишмент считает «презренным». Тех, кто будет отстаивать свое конституционное право, заключат в тюрьму и они станут дешевой тюремной рабочей силой для глобальных корпораций Америки.

Может ли все это привести к гражданской войне или жители США слишком измотаны и ошарашены, чтобы эффективно сопротивляться? Этого мы не узнаем до тех пор, пока не проверим.

Существуют ли четкие линии фронта? «Политика идентичности» разделила людей по всей стране. «Красные» штаты — это лишь большинство «красных». Заманчиво рассматривать границы так, будто центр США «красный», а Северо-Восточное и Западное побережья — синие. Но это заблуждение. Джорджия — «красный» штат с «красными» губернатором и законодательным органом, но в органах местной власти было достаточно демократов, чтобы украсть выборы президента и сенаторов США.

Еще одна проблема «красных» заключается в том, что крупные города — распределительные центры — такие, как Атланта, Детройт, Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия, Сиэтл, Портленд, Сан-Франциско, Лос-Анджелес — находятся в руках у «синих»; так же, как порты и международные аэропорты. Фактически это отрезает «красных» от внешних ресурсов.

А что будут делать вооруженные силы США?

Ясно, что Объединенный комитет начальников штабов и военно-разведывательный комплекс являются истеблишментом, а не противниками истеблишмента. При том, что сами солдаты представляют собой смесь рас и полов, личный состав будет разделен — как и страна в целом. У тех, кто не относится к истеблишменту, не будет поддержки на высшем уровне.

А где молодежь?

Она находится в обоих лагерях — в зависимости от образования. Многим из белых, поступивших в университеты, «промыли мозги», настроив против самих себя. Они считают белых американцев «системными расистами» или «сторонниками превосходства белых» и чувствуют вину. Те, кто не учился в университетах, по большей части испытали на себе — и с ущербом для себя — тот фаворитизм, с которым относятся к цветным людям. И белые люди не могут не испытывать негодования.

А как насчет оружия?

Как могут «красные» проиграть, если ружья — предмет домашнего обихода, а «синие» никогда не запачкают свои руки его владением? Ответ заключается в том, что в отличие от Войны с Северной Агрессией 1860-х годов сегодня оружие, которое находится в руках вооруженных сил, гораздо более разрушительно по сравнению с тем, что находится в руках общественности. В отличие от прошлого гражданское ополчение не может противостоять тому вооружению и бронежилетам, которые есть у военных. Так что если в вооруженных силах не будет раскола, «красные» будут все равно что безоружными. Никогда не верьте, что истеблишмент не будет применять химическое и биологическое оружие против «красных» сил. А если на то пошло, то и ядерное оружие.

А как насчет связи?

Мы точно знаем, что технологические монополии объединяются с истеблишментом против народа. Объединяются настолько, что президент Трамп в процессе подготовки к уголовному преследованию был отрезан от общения со своими сторонниками как в социальных сетях, так и по электронной почте.

Американский истеблишмент делает с президентом Трампом именно то, что он (истэблишмент — С. Д.) сделал с президентом Украины Януковичем в организованной Вашингтоном «революции Майдана», которую лжецы в Википедии называют «революцией достоинства», и именно то, что он сделал с Чавесом, Мадуро и что он хотел бы сделать с Путиным.

Допустим, в США происходит гражданская война. Во что это может вылиться?

Прежде чем исследовать это, сначала подумайте, как истеблишмент может предотвратить это, взяв «красные» штаты «под свою защиту». В американском населении только сторонники Трампа — истинные патриоты. Они обычно носят флаг (США — С. Д.) на рукаве. Напротив, обитатели «синих» штатов определяют патриотизм как признание зла Америки и возмездие тем белым расистам/империалистам, которые творили зло. В «синих» штатах беспорядки против «расистской системы» приводят к лишению полиции финансирования. Если ополченцы Antifa и Black Lives Matter натравят на режим Байдена, то патриоты «красных» штатов могут счесть, что «их страна» находится под ударом. Вполне возможно, что Proud Boys**** встанут на защиту Байдена не потому, что они верят в Байдена, а потому, что нападкам подвергнется Америка, а он — «наш президент». В качестве альтернативы атака Antifa на режим Байдена может быть изображена как непатриотическая атака на Америку и может быть использована для того, чтобы препятствовать сопротивлению «красных» штатов полицейскому государству, точно так же, как «восстание» привело к тому, что многие сторонники Трампа заявили о своем неприятии насилия. Другими словами, вполне возможно, что патриотизм «презренных» расколет оппозицию «красных» штатов и приведет к поражению.

Если предположить, что истеблишмент слишком высокомерен и самоуверен или слишком глуп, чтобы думать об этой уловке, во что тогда вылилась бы гражданская война? Истеблишмент сделает все возможное, чтобы дискредитировать дело «повстанцев». Истинными мятежниками, конечно же, является истеблишмент, который сверг конституционный строй, но никакие СМИ не станут об этом говорить. Контролируя средства массовой информации, истеблишмент, зная о патриотизме своих оппонентов, будет изображать «повстанцев» как иностранных агентов, стремящихся свергнуть американскую демократию.

«Внешняя угроза» всегда захватывает внимание патриота. Мы видим это прямо сейчас, когда сторонники Трампа попадают в ловушку дезинформации о том, что за украденными выборами стоят Швейцария и Италия. Раньше за кражей стояли серверы Dominion в Германии и Сербии.

На чью голову возложит истеблишмент вину за «войну против Америки»? Есть три кандидата — Иран, Китай и Россия. Кого выберет истеблишмент?

Предоставить эту честь Ирану означает признать слишком большую власть относительно небольшой страны над Америкой. Обвинять Иран в нашей гражданской войне было бы принижением себя.

Обвинить Китай не сработает, потому что Трамп уже обвинил Китай в экономическом подрыве Америки, а сторонники Трампа в целом настроены против Китая. Так что обвинение в адрес «красной» оппозиции в том, что они агенты Китая, не сработает.

Вина будет возложена на Россию.

Это проще всего. РФ была злодеем в черной шляпе с тех пор, как Черчилль произнес речь о «железном занавесе» в 1946 году. Американцы к этому врагу привыкли. Холодная война царила с конца Второй мировой войны до краха Советского Союза в 1991 году. Многие, включая отставных американских генералов, утверждают, что крах Советского Союза был сфальсифицирован, чтобы ввести нас в заблуждение, застать нас врасплох и расположить к завоеванию.

Когда истеблишмент решил подставить президента Трампа, истеблишмент выбрал Россию в качестве сообщника Трампа против американской демократии. Скандал Russiagate, организованный ЦРУ и ФБР, в течение трех лет поддерживал в западных СМИ обвинение Трампа в сговоре с Россией. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, значительный процент населения США и всего мира был убежден, что Трамп был назначен на должность Путиным, который каким-то образом манипулировал голосованием.

«Промывание мозгов» было настолько успешным, что три года санкций Трампа против РФ не смогли пробудить народы Запада к реальности.

Учитывая, что РФ является историческим и «назначенным» противником, что бы ни происходило в Соединенных Штатах и за что можно было бы винить других, будет возложено на Россию. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, бывший посол США в РФ Майкл Макфол и бывший заместитель советника по национальной безопасности Бен Родс уже связали «восстание Трампа» с Россией.

Предположим, что гражданская война в США становится интенсивной. Предположим, что пропаганда истеблишмента против РФ становится господствующим верованием, чем почти всегда становится пропаганда, как может истеблишмент положить конец угрозе восстания, не напав на виновную страну? Истеблишмент окажется в ловушке собственной пропаганды. Эмоции улетучатся. РФ услышит угрозы, к которым нужно будет отнестись серьезно.

Можете делать ставки на то, что неоконсервативное правительство Байдена будет подстрекать к этому. Американская исключительность. Американская гегемония. Пятая колонна РФ — атлантисты-интеграционисты, — желающие слиться с вырождающимся и разваливающимся западным миром, поддержат обвинения против России. Это сделало бы ситуацию серьезным международным инцидентом с Россией в качестве злодея, которому стали угрожать.

Что будет делать Кремль?

Примет ли руководство РФ еще одно унижение и ложные обвинения? Или же гнев русского народа, вечно обвиняемого и никогда не защищаемого его же собственной властью, заставит Кремль осознать, что РФ может в любой момент подвергнуться нападению?

Даже если Кремль не желает признавать угрозу войны — что если будет получено еще одно из многочисленных ложных предупреждений о приближающихся межконтинентальных баллистических ракетах? В отличие от прошлого — поверит ли Кремль в это на этот раз?

Украденные выборы в Америке, зарождающееся американское полицейское государство, более жестокое и вооруженное, чем когда-либо в прошлом, могут привести к американскому хаосу, который может стать серьезной угрозой для Российской Федерации.

Чего не понимают Трамп и его сторонники — а, возможно, и Кремль — так это того, что реальные доказательства значения больше не имеют. Истеблишмент представляет доказательства, необходимые для реализации своих планов. Подумайте, как легко было полиции Капитолия устранить препятствия и позволить кое-кому из Antifa смешаться со сторонниками Трампа и войти в Капитолий. Только это-то и требовалось для того, чтобы сотворить «восстание под руководством Трампа», которое положило конец процедуре представления доказательств о фальсификации выборов и превратило массовый митинг в поддержку Трампа в обузу. Теперь Трамп покидает пост президента как «бунтарь» и готов к постоянным судебным преследованиям и угрозам.

Как я уже писал ранее, украденные выборы и их признание за границей означают крах западной демократии. Крах западного мира и его ценностей окажет воздействие на весь мир.

Автор: Пол Крэг Робертс — Paul Craig Roberts — доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит джорнел», журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.

Copyright © Paul Craig Roberts

*Дыра памяти — это любой механизм для преднамеренного изменения или исчезновения неудобных или смущающих документов, фотографий, стенограмм или других записей, таких, как с веб-сайта или другого архива, особенно в качестве попытки создать впечатление, что что-то никогда не происходило. Впервые эта концепция была популяризирована в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла 1949 года «1984», в котором партийное министерство правды систематически воссоздавало все потенциально смущающие исторические документы, фактически переписывая всю историю в соответствии с часто меняющейся государственной пропагандой. Эти изменения были полными и необнаружимыми.

**Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Она гарантирует, что конгресс США не будет:

поддерживать какую-либо религию либо утверждать государственную религию;

запрещать свободное вероисповедание;

посягать на свободу слова;

посягать на свободу прессы;

ограничивать свободу собраний;

ограничивать право народа обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб.

***Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года одновременно с остальными девятью поправками, входящими в Билль о правах. Поправка позволяет осуществить право народа на восстание, упомянутое в тексте Декларации независимости, в том случае, если правительство США грубо нарушит права американцев и Конституцию: «Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа» (Декларация независимости).

В 2008 и 2010 годах Верховный суд США вынес два исторических решения, касающихся второй поправки. В деле «Округ Колумбия против Хеллера» (District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570) 2008 года суд уточнил, что Вторая поправка защищает право граждан на владение оружием независимо от службы в ополчении и дает им право на использование оружия для законных целей — таких, как самооборона в доме. В деле «Макдональд против Чикаго» (McDonald v. Chicago, 561 U.S. 3025) 2010 года суд вынес решение, запрещающее правительствам штатов и местных администраций превышать пределы запретов, установленных федеральным правительством.

****The Proud Boys (гордые парни) — крайне правая, неофашистская политическая организация, состоящая только из мужчин, которая пропагандирует и участвует в политическом насилии в Соединенных Штатах и Канаде.