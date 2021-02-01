Мнение: Байден спасает Маска, США закошмарили Хуавэй и прибыльная Тесла

01.02.2021, 20:10, Разное

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1. Илон Маск смог избежать банкроства и стать самым богатым человеком в мире в том числе и потому, что власти США относятся к нему с удивительным дружелюбием. Несмотря на многолетнюю убыточность «Теслы», бесчисленные срывы обещаний и многочисленные нарушения законодательства, креативного инженера так и не посадили в тюрьму. Также долгое время «Тесла» получала субсидии и иные бонусы от государства.

Теперь дружба господина Маска с бюджетом должна стать ещё крепче. Кресло президента США оккупировал «зелёный» Джо Байден, который решил немедленно поддержать Илона Маска прямыми закупками его продукции:

https://www.kommersant.ru/doc/4662136

«У федерального правительства в собственности находится огромный автопарк, который мы заменим чистыми электромобилями, изготовленными здесь, в Америке, американскими рабочими, и это создаст миллионы рабочих мест в автомобильной промышленности»,— сказал господин Байден, выступая в Белом доме (цитата по Reuters).

Перевести правительственный автопарк на электромобили Джо Байден обещал во время своей предвыборной кампании. Всего в автопарке у федеральных властей США около 650 тыс. машин.

650 тысяч – это больше, чем «Тесла» производит за год. Можно предположить, что если американские чиновники пересядут на Теслы, это обеспечит спрос на продукцию компании как минимум на пару лет вперёд.

Впрочем, на объявление Байдена откликнулись и другие американские автопроизводители. «Дженерал Моторс», которая выпускает на порядок больше машин, чем «Тесла», объявила, что намеревается полностью перейти на производство электромашин к 2025 году:

https://www.autonews.ru/news/601420f39a79475eb887dc03

Пока «ДжиЭм» несколько отстаёт от «Теслы» по технологиям и сильно отстаёт в плане пиара. Но конкуренция Маску внутри США так или иначе обеспечена, что в очередной раз ставит под вопрос непомерную биржевую капитализацию его компании.

2. Хотя США проповедуют международную свободу бизнеса, на деле американские власти занимаются поддержкой своих компаний и гноблением чужих. Как говорится, друзьям – всё, врагам — закон. Если текущих законов для гнобления конкурентов не хватает, то всегда можно принять новые.

Российские корпорации пока что успешно выдерживают американские санкции. А вот китайских компаний-чемпионов дела идут гораздо хуже:

https://lenta.ru/news/2021/01/28/huaweipost/

В четвертом квартале 2020 года поставки китайской компании Huawei обрушились на фоне введения санкций со стороны США. Как указывает CNBC, за последние месяцы прошлого года компания отгрузила 33 миллиона смартфонов по всему миру, это на 41 процент меньше, чем за тот же период 2019-го.

Новые американские санкции отрезали Huawei от ключевого программного обеспечения, в том числе чипов. В итоге производитель, который когда-то был первым в мире, сейчас сильно отстает от конкурентов и занимает шестое место на рынке смартфонов, его долю оценивают в 8 процентов.

Китайский производитель сильно отстал от Oppo и Vivo, а Apple и Samsung оставили его далеко позади. Например, Apple зафиксировала рекордный рост выручки, которая превысила 100 миллиардов долларов. Рыночная капитализация компании на январь 2021-го составляет почти 2,4 триллиона долларов.

Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года. Сначала США ввели запрет на технологии и поставки процессоров Huawei для оборудования, обвинив компанию в сотрудничестве с китайскими военными и сборе информации. Вскоре был нанесен еще один удар: американское правительство уведомило нескольких поставщиков китайской корпорации, что отзывает ранее выданные разрешения на поставки в адрес китайской компании.

3. Между тем, благодаря китайским продажам «Тесла» в прошлом году впервые за 17 лет своего существования сумела выйти в прибыль:

https://lenta.ru/news/2021/01/28/tesla/

Компания-производитель электромобилей Tesla впервые с момента ее основания зафиксировала прибыль по итогам целого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее корпоративную отчетность.

В 2020 году чистая прибыль Tesla составила 721 миллион долларов, а выручка по итогам года превысила 31,5 миллиарда долларов.

При этом в 2019 году компания понесла убытки в размере 862 миллионов долларов, в 2018 году убытки достигли почти 1 миллиарда долларов. Одной из причин финансового успеха стал рост объемов продаж электромобилей в Китае.

Вопрос: как долго китайцы будут это терпеть? Их главные экспортные бренды – «Хуавэй» и «Сяоми» – США беспардонно обкладывают санкциями. КНР же по-прежнему привечает у себя главные технологические бренды США, включая «Теслу».

А ведь Китаю ничего не стоит лишить «Теслу» своего огромного рынка. Китайские производители электромобилей уже вовсю раскручиваются и вполне готовы будут заместить импорт, если политическое решение будет принято.