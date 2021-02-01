Бабкин улетел в Австрию на операцию

01.02.2021, 20:08, Новости дня

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Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина блогер Снежана Бабкина 1 февраля опубликовала в Instagram совместное с мужем фото, сделанное на борту самолета.

Супруги позируют в кадре в респираторах.

“Летим в Вену”, – написала Бабкина. Она отметила, что самолет вылетел из аэропорта Борисполь.

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Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

24 января 2021 года Сергей Бабкин сообщил, что во время медосмотра у него диагностировали отслоение сетчатки и 5 февраля ему предстоит операция на глазах в Австрии. Бабкин подчеркнул, что был приятно удивлен, когда узнал, во сколько обойдутся обследование и операция в зарубежной клинике.

28 января супруга музыканта сообщила, что причиной ухудшения зрения стала инфекция в почках.

Сергей Бабкин родился в 1978 году в Харькове, где и сейчас проживает вместе с семьей. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов. Бабкин увлекается йогой и занимается стрельбой из револьвера.

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