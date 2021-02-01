Лукашенко назвал Беларусь островком безопасности в Европе

01.02.2021, 20:08, Новости дня

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Александр Лукашенко заявил, что считает Беларусь безопасной страной. Об этом 1 февраля сообщает сайт президента Беларуси.

“Мы никогда не бряцали и бряцать оружием не собираемся. Мы, как и прежде, хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива”, – утверждает Лукашенко.

При этом он заявил, что Беларусь вынуждена отвечать на различные вызовы и угрозы.

“История нас учит тому, чтобы мы всегда были готовы ответить на любую провокацию. Еще раз подчеркиваю: наша здесь ответственность не только за Беларусь, но и россиян. Надо отдать должное, что все-таки уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности превосходит любую границу в мире. Мы понимаем, что граница – это зеркало, лицо любого государства. Я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как в Беларуси. На этом уровне охрану государственной границы надо и поддерживать”, – сказал Лукашенко.

В то же время с 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

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