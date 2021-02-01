 

Доктор Мясников назвал опасность анемии для мужчин

01.02.2021, 20:02, Разное
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Доктор Александр Мясников рассказал, чем может быть для мужчин опасна анемия. Он ответил на вопросы зрителей по этому поводу в рамках очередного выпуска программы «О самом главном».
Мясников считает, что в целом анемия является опасной для представителей обоих полов. Однако, если говорить о причинах, то они серьезнее именно у мужчин. У женщин снижение гемоглобина объясняется ежемесячной менструацией. У мужчин, в свою очередь, такое состояние означает то, что наблюдается потеря крови из желудка. В данном случае речь может идти о язве или даже онкологии, поэтому важна своевременная диагностика.

В рамках выпуска также рассматривался вопрос по поводу того, стоит ли прививать ребенка от ветрянки. Мясников считает, что лучше вакцинироваться, чтобы избежать негативных последствий.

Доктор также пояснил о продуктах, провоцирующих подагру. Считается, что заболевание развивается на фоне употребления слишком калорийной пищи.

Источник: www.youtube.com



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