 

“Рекомендует метод лечения”: Российские ученые разработали алгоритмы для лечения COVID-19

01.02.2021, 20:02, Разное
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Российские разработчики создали систему алгоритмов, способную на основании анализа информации о пациенте рекомендовать медику наиболее рациональную схему лечения COVID-19. Проведенные успешные тесты в медицинских клиниках уже подтвердили эффективность системы.
Примечательно, что изначально система разрабатывалась учеными, представляющими Университет информационных технологий, механики и оптики (ИМТО) в Санкт-Петербурге, для работы по онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, однако, в связи с пандемией, была переориентирована на лечение больных COVID-19. Основой для алгоритмов стали российские и зарубежные официальные клинические протоколы. Как объяснили разработчики, система производит сопоставление информации из электронной медкарты больного с совокупностью баз данных о разных болезнях и их терапии, при этом применяется методика анализа информации с использованием искусственного интеллекта. Каждый из алгоритмов направлен на прогнозирование и уточнение определенных профильных факторов, к примеру, ведет учет определенного количества препаратов и способов лечения, а также вероятных состояний пациента. Кроме того, алгоритмы применяют данные о взаимодействии лекарств из баз ВОЗ, а некоторые из них считывают рентгеновские снимки.

По словам специалистов, комплекс уже прошел несколько успешных испытаний в медицинских структурах страны, в частности, в НИМЦ им. В.А. Алмазова. В ходе тестирования медиками было изучено более трехсот реальных историй болезней, на базе которых эксперты сгенерировали несколько пациентов, имеющих заболевания различной степени тяжести. При этом алгоритмы позволяют использовать врачам в 2-4 раза меньше временных затрат на разные функции.

“Система пометит все, что сможет, даже если там нет проблем, а врач уже примет решение. При этом решение всегда остается за врачом – программа лишь подсвечивает “подозрительные” детали и рекомендует метод лечения”, – резюмировала одна из создателей разработки, доцент Александра Ватьян. В данный момент исследователи решают задачу интеграции всех интерфейсов системы в один программный комплекс, в рамках которого врачи смогут обмениваться информационными данными и осуществлять консультации друг друга. Сообщается, что временем представления прототипа единой программы принятия клинических решений, созданной на основе автоматизированного подхода, станет лето 2021 года, а первый из выпусков будет целиком направлен на терапию COVID-19, в том числе – с различными осложнениями.

Источник: russian.rt.com



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