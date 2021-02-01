Ученые рассказали о большой пользе употребления в пищу грибов

01.02.2021, 20:02, Разное

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Американские исследователи провели исследование, посвященное влиянию на здоровье человека включения в пищевой рацион грибов. Выяснилось, что данный продукт способен обогатить организм многими дефицитными компонентами.

В научной работе ученых были использованы данные Национального исследования здоровья и питания в США, собранные в период 2011-2016 годов. В ходе исследования была использована смесь из некоторых видов шампиньонов, белых грибов и вешенок. Исследование проводилось по двум группам: в одной были привлечены дети от 9 до 18 лет, в другую вошли взрослые американцы возрастом от 19 лет. Общее же число исследуемых составило более 10 тысяч человек. Порция грибов составляла 84 грамма ежедневно. В результате специалисты обнаружили, что указанная дозировка продукта способна добавить в организм целый ряд полезных микронутриентов, в том числе витамина D, являющегося дефицитным питательным веществом. При этом, как отметили ученые, добавления лишних калорий, жира и натрия обнаружено не было. В частности, добавление вышеупомянутой грибной порции насытило организм такими компонентами, как клетчатка (5-6%), медь (24-32%), фосфор (6%), калий (6%), селен !13-14%), цинк (5-6%), рибофлавин (13-15%), ниацин (13-14%) и холин (5-6%).

“Это исследование подтвердило то, что мы уже знали. Добавление грибов в рацион помогает достигать диетических целей”, – резюмировала один из авторов научной работы, доктор Мэри Джо Фини. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Food Science&Nutrition.

Источник: www.medikforum.ru