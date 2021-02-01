 

В сервисе «Google Карты» появился режим разделенного экрана

01.02.2021, 20:00, Новости дня
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В сервисе «Google Карты» разработчик провел очередное улучшение. Речь идет о версии для операционной системы Android, где теперь можно просматривать страницы с разделенным экраном.

По мнению экспертов, данная возможность улучшает удобство просмотра. Напомним, что это уже далеко не первое улучшение в функции «Просмотр улиц». Фактически сервис начали изменять сразу же после запуска, который состоялся примерно десять лет назад.

В результате последних изменений пользователи могут одновременно открывать изображение местности в нескольких форматах. Это делает поиск удобнее, отмечают специалисты, и значительно упрощает процесс. Позже такая же возможность появится и для устройств на iOS.



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