Мнение: Как путч марионеток США в Сербии вдохновил мятеж в Вашингтоне

01.02.2021, 19:58, Разное

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Как путч марионеток США в Сербии вдохновил мятеж в Вашингтоне

Пока 6 января шел мятеж в Вашингтоне, крайне правая вооруженная группировка известная как Oath Keepers (Верные присяге) прошагали через толпу погромщиков и протестующих, по восточной лестнице в Капитолий и в ротонду. Видео этого дня показывает Oath Keepers идущих военным строем, известным как «Ranger File», что Associated Press назвало «обычным для боя, когда военные «накапливаются», чтобы ворваться в здание – и которое мгновенно распознает любой пехотинец или морпех США, служивший в Ираке или Афганистане».

10 ноября 2020 года, почти за 2 месяца до мятежа, который устроили, чтобы сорвать передачу власти Байдену, Oath Keepers распространили пропагандистское письмо с названием «Стоп кража, защити президента и победи глубинное государство». Оно было подписано основателем Oath Keepers Стюартом Родсом, бывшим помощником либертарианского конгрессмена Рона Пола.

В письме сторонников призывали «прямо поддержать и защитить президента Трампа, когда он борется против продолжающегося путча, против тех, кто пытается украсть выборы», и похвалялись, что «Oath Keepers шлют некоторых своих самым опытных правоохранителей и ветеранов войн в Вашингтон.

Тут же в письме было сказано «также самые опытные ветераны тайных операций будут ждать в полной боевой готовности у самого Вашингтона … и также группа быстрого реагирования для принятия в случае необходимости крайних мер (типа нападения на Белый дом коммунистических террористов в стиле «Бенгази» при попустительстве предателей-генералов»).

Письмо Родса уверяло, что марширую на Капитолий для предотвращения официального признания Байдена победителем на выборах, Oath Keepers на самом деле защитят американскую демократию. «Наши люди встанут наготове, ожидая приказа президента, который призовет нас как ополчение. Отказываясь признать поражение, президент Трамп предотвращает путч, а не устраивает его», – сказано в письме.

Планы Oath Keepers вдохновлялись неожиданным примером. В разделе «ЧТО НАРОД ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ», самозванный «патриот Сербии, который также любит Америку» призвал мятежников провести насильственный путч, по образцу организованной США «цветной революции», которая свергла социалистического президента Сербии Милошевича в 2000 году. MintPress нашла, кто такой «сербский патриот», который выступает на видео на сайте Oath Keepers – это Александр Савич, успешный молодой ученый с несколькими степенями белградского университета.

Савич ведет канал Bitchute под ником PhDLife, куда он залил 15 видео с октября 2020 года и 24 января 2021. В них выражается глубокое восхищение США и глубокая озабоченность тем, как социалисты захватывают США.

«Ни единая страна в Восточной Европе не смогла покончить (с социализмом), даже после многих десятилетий, даже через два поколения», -предупреждает он на видео. «Мир, который вы знаете, кончится. Вы никогда не сможете его вернуть.»

В имейл-переписке с MintPress Савич сказал, что обратился к Oath Keepers после того, как наткнулся в сети на их видео. «Название организации было крутым. Их программа и цели – традиционалистские, и я просто спросил, не могу ли я быть им полезным», -пишет он. (В Сербии есть крайне правая партия, с называнием Заветничи (верные прияге), но они отрицают, что как-то связаны с Oath Keepers в США. В сети нет доказательств таких связей). Профиль Савича в Linkedin украшен флагом США с надписью «Патриот в очаге(!) (возможно, описка вместо – в сердце -пер.), который никогда не ступал на землю США, ищу работу». Он добавляет, «для отдела кадров: Высочайший уровень добросовестности и открытости. Экстраверт, низкий уровень невротичности и низкий конформизм, но я могу с этим справиться. Боже благослови Америку». Один пост описывает пандемию COVID19 как «жульничество для подрыва экономики» и далее: «маски -самое дурацкое изобретение в мире».

Больше всего просмотров на Bitchute у видео, где он раздувает страхи и предлагает инструкцию на английском, основанную на том, как мятежники в Сербии использовали ряд методов против Милошевича. В них он призывает протестующих и бунтовщиков в США следовать этим методичкам и добиться такого же успеха. В видео ноября 2020 года «Пошаговая инструкция, как мы победили, когда Милошевич украл наши выборы», Савич вспоминает события октября 2000 года, и говорит, что миллионы собрались в столице Сербии, преодолели заграждения и убедили солдат присоединиться к ним после насильственного противостояния. «Полиция и солдаты встали на сторону народа через несколько часов драк», -пишет Савич. «Когда они увидели море народа…они увидели, что защищают проигравших».

Савич предупреждает, что «они» – имея в виду Демократическую партию, но не называя ее прямо – попытаются украсть выборы, также, как он утверждает, сделал Милошевич в 2000. Он также подбадривает зрителей не смущаться, что их будут называть «фашистами», «предателями» и «наемниками иностранцев». Снова, он говорит: «То же самое говорил про нас Милошевич».

Да, правительство Милошевича так называло оппозицию на службе США – и это обвинение подтверждается тем фактом, что многие их них, несмотря на заявления западных СМИ, на самом деле правые. Иван Маркович, представитель по связи с прессой Югославских левых – партии жены Милошевича, обвинил оппозицию – Альянс за перемены – в желании насилия и сравнил их со штурмовиками Гитлера. Маркович также назвал лидера либеральной оппозиции и любимчика Запада фашистом. Хотя описание Савичем событий в Сербии отчасти верно, его изображение анти-милошевических сил как чисто местного явления, свободного от иностранного влияния – абсолютно лживо.

«Самый эффективный элемент в сербской оппозиции»

После того, как 78 дней войны НАТО против Югославии не добились смены «режима», США за Западная Европа обратились к другим способам свержения власти Социалистической партии во главе с Милошевичем в Югославии. Выборы дали такую возможность США, которая годами выращивала кадры протестующих студентов и собирала идеологически раздробленные политические партии, враждебные Милошевичу под лозунгом «Демократическая оппозиция Сербии» (СДО).

«Дипломаты США сгоняли их вместе, пока они не создали прочную коалицию», как писал корреспондент Christian Science Monitor Питер Форд в статье «Как свергли белградского диктатора».

В 2019 году военный колледж спецназа США (Joint Special Operations University) опубликовал инструкцию « Поддержка сопротивления: Стратегические цели и эффективность», где разъясняется многообразная стратегия обеспечения победы Коштуницы, которого называют предпочтительным «антикоммунистическим кандидатом». Стратегия включала психологические операции как «кольцо вокруг Сербии», используя радиопередачи пропаганды США – Worldnet, Голос Америки и Радио Свобода на сербском, чтобы «(отнять) поддержку населения у Милошевича». США также использовали проект «Матрица», чтобы ослабить круг ближайших сторонников Милошевича, заставив некоторых из его ближайших доверенных лиц бежать из страны.

Но самым важным, по признанию тогдашнего посла Джеймса Доббинса, была группа студентов активистов, питомцев США, под названием Отпор – он хвалит их как «Самый эффективный элемент в сербской оппозиции». Лозунгом Отпора было «Готов је» (с ним покончено).

В соседней Венгрии Уильям Монтгомери -который потом стал послом США в Белграде – в 1998 году организовал контору для тренировки активистов Отпора – как свергнуть правительство. Шарп, прозванный «Макиавелли ненасилия», который изобрел «ненасильственную революцию», послал отставного полковника армии США Роберта Л. Хелви вести по выходным курсы для руководства Отпора. «Во многих отношениях структура, которую Хелви предложил Отпору была зеркальным отражением принципов стратегии и составления планов, которым обучают в военных учебных заведениях США», – писал военный теоретик Ричард Х. Шульц в другой книге Joint Special Operations University под названием «Взгляды сопротивления».

Внутренняя структура Отпора напоминала шпионское гнездо куда больше, чем демократическое студенческое движение. Хелви писал, что «Отпор создал руководство, неизвестное большинству его членов. Эти руководители никогда не встречались все вместе, только короткие встречи один на один, как был установлено». Посол Джеймс Доббинс писал в мемуарах 2017 года: «На передовой: пять десятков службы на передовой американской дипломатии», что Отпор организовывал «все более массовые митинги, часто под прикрытием рок концертов, и имел четкую стратегию смены режима».

Хотя Отпор пытался изобразить из себя независимое движение, один член признался, что почти полностью их оплачивали службы смены режима из Вашингтона. «85% наших средств шли из США, через такие органы как National Endowment for Democracy, International Republican Institute и National Democratic Institute, а также USAID».

Одной из ключевых методов США было послать своих учеников наблюдать за судьбоносными всеобщими выборами в 2000 году. «Мы привезли одного молодого вожака Отпора в Вашингтон, организовали встречи с правительством, и послали его обратно с суммой, достаточной, чтобы тренировать и откомандировать 30 000 наблюдателей за выборами», – объясняет Доббинс. Бывший офицер спецназа США и военный аналитик Уилл Ирвин опознал этого молодого вожака как сооснователя Отпора Серджа Поповича.

Правительство Клинтона рассчитало, что, используя Отпор и «демократическую оппозицию» как прокси, можно избежать отвратительного образа «рыцарей плаща и кинжала», давно связанного с путчами шпионских агентств США. «Политический риск для США смягчался утверждением, что открытая поддержка Отпора и прочей оппозиции – продвижение демократии, хотя с самого начала оно планировалось как средства смены режима», – пишет Ирвин.

Демонстрации во главе с Отпором продолжались, а правительство Милошевича пыталось подорвать его влияние подавлением СМИ и связи. Но, согласно «Взглядам сопротивления», США и ЕС давно подготовились к такой возможности и поставляли технологию для СМИ и связи, включая «ксероксы, телефоны, печатное оборудование, компьютеры и интернет». «Когда режим взял под контроль крупнейшие газеты Белграда, ТВ и радио станции в мае, Отпор был готов к этому также. Он установил свою систему информации и связи и продолжал влиять на население».

NB! Привест современным борцам с Тик-Током.

Эта разветвленная система связи и информации -причина того, что журналист WIRED Дэвид С. Баннахум окрестил анти-милошечевское движение «интернет-революцией» в 1997 году.

«Впервые сеть играет важнейшую роль в народном восстании против авторитарного режима» – восхищался он.

Кроме электронной связи, оппозиция на содержании США использовала традиционные методы пропаганды. Как пишет Хелви, «свыше 60 тонн листовок были посланы в страну и распространены в течении нескольких дней перед выборами 2000 года»

Хевли припряг западные СМИ для усиления и подтверждения образа Сербии как угнетающей диктатуры. Это «увеличило цену репрессий для режима, с использованием средств связи, чтобы показать сербскому народу и всему миру жестокость режима. В этом отношении, они смогли обратить репрессии режима против режима.» США старательно приписывали заслугу только сербской оппозиции.

Обученные США наблюдатели были направлены на избирательные участки на всеобщих выборах 24 сентября. Их присутствие предназначалось как защита в случае, если Милошевич объявит себя победителем. Как пишет Хевли, они «тщательно спланировали захват власти … еще до выборов». В самом деле, они твердили, что Кошутница, правый кандидат ОСД, победил в первом раунде с более чем 50% голосов. Избирком не согласился и провозгласил, что ни Коштуница, ни Милошевич не набрали большинства голосов, что означало второй раунд голосования. В ответ протестующие «организованные и поощряемые Отпор и политической оппозицией» провели демонстрации по всей стране, с требованием отставки Милошевича . После нескольких дней в провинции, демонстранты собрались в Белграде.

Во «Взглядах сопротивления» сказано, что правительство Милошевича приказало полиции поставить блокпосты, чтобы не позволить протестующим собраться в столице, но «тайные встречи между Отпором и лидерами СДО и их коллегами в органах безопасности привели к соглашению – что блокпосты устроят, но не будут их применять».

Когда результаты выборов яростно оспаривались и в атмосфере неуверенности, анти-милошевические настроения достигли пика вечером 5 октября. Сторонники оппозиции во главе с Отпором захватили здание союзного парламента и ворвались в здание сербского телерадиоцентра (РТС), которое протестующие назвали «Телебастилией». На следующий день Милошевич признал поражение в телеобращении, и поздравил Коштуницу с победой.

Падение Милошевича объявили «бульдозерной революцией» – ссылка на то, что протестующие захватили бульдозер для прорыва полицейских заслонов и повреждения здания РТС. Хотя сам Савич говорит, что он был слишком молод, чтобы участвовать в демонстрациях Отпора, он гордится тем, что срывал плакаты в поддержку Милошевича.

Тем временем, госсекретарь Мадлен Олбрайт пыталась затушевать роль США в свержении Милошевича. «После победы Коштуницы», – пишет она в своих мемуарах-бестселлере «Мадам госсекретарь», -« США старательно приписывали заслугу только сербской оппозиции».

Штурм сербского парламента был также предвестьем бунта в Капитолии, который произошел более двадцати лет спустя. Бунтовщики громили здание и украли стулья членов парламента. В то время как самозванные «Стоп кражу» бунтари били окна и крали личные вещи конгрессменов в провалившейся попытке удержать Трампа у власти, американские лакеи подожгли здание и сумели совершить государственный переворот.

В Вашингтоне армия США перегородила улицу, ведущую к зданию CNN – на всякий случай. Тем не менее, группа бунтовщиков у здания Капитолия разрушала оборудования СМИ и подожгло его. И пока западные СМИ называли штурм Капитолия «внутренним экстремизмом» и «терроризмом», они изображали активистов на зарплате США в Сербии как вождей «истинно народной революции», которая была временем «надежды, триумфа и справедливости». Сербские цветные революционеры даже появились на церемонии MTV Европа, и получили награду «Освободи свое мышление».

Основное различие между бунтом в Белграде в 2000 и в Вашингтоне в 2020, разумеется, в том, что путчистами в Сербии стояла всю мощь империи США и ее СМИ, а толпа трампистов вторглась в тот самый парламент, где когда-то утверждалось финансирование в десятки миллионов долларов на «революцию» в Сербии.

Когда тайная связь Отпора и оппозиции с США была разоблачена, для их сторонников это было потрясением. «Как вся оппозиция Милошевичу, Отпор брал деньги у правительства США, и врал про это» – пишет Тина Розенберг в журнале Foreign Policy. «Когда правда вышла наружу после падения Милошевича, многие члены Отпора вышли из него, чувствуя, что их предали».

Падение Милошевича стало кульминацией десятилетия санкций США и их союзников, которые дестабилизировали страну, уже страдающую от роста национализма и внутренних войн, а потом бомбежек НАТО, от которых погибло как минимум 500 мирных жителей. В 2008 году Саманта Пауэр – теперь при Байдене глава USAID – сказала, что бомбежки были «частично для того, чтобы НАТО принимали всерьез».

Югославия распалось на семь государства и начала переход к либеральной демократии в американском стиле. С тех пор, поколения молодых людей эмигрировали, что вызвало кризис, угрожающий будущему региона.

Милошевича обвинили в военных преступлениях, и он умер в 2006 году до суда в тюрьме в Гааге.

В 2003 году ветеран Отпора вожак Серджа Попович основал «Центр прикладных стратегий ненасилия» (CANVAS). Они тренировали оппозиционных активистов в десятках стран, включая Украину, Грузию, Россию, Египет, Тунис, Венесуэлу, Иран, Зимбабве, Ливан и Китай – мишени их родителя и финансиста – империи США. Хуан Гуаидо, самозванный «переходный президент» Венесуэлы и ширма для путчей, организованных США, как сообщают, обучался у CANVAS в Мексике.

Частая шпионская фирма Stratfor, известная как «теневое ЦРУ», описывает CANVAS кратко и по деловому в слитом имейле: После свержения Милошевича, «детишки из руководства Отпора подросли, надели костюмчики и организовали CANVAS…или, другими словами группу «экспорта революций», которая посеяла семена НЕСКОЛЬКИХ цветных революций. Они все еще сидят на финансовом подсосе у США и , попросту говоря, шатаются по миру, пытаясь свергнуть диктаторов и авторитарные правительства (тех из них, которые не нравятся США»

«Да, я призываю к насилию»

Отринув «прикладную ненасильственную борьбу», которой типа занят CANVAS, Савич постоянно подчеркивает, что протестующие в США должны быть готовы использовать насилие, чтобы добиться своих целей. «Они должны бояться. Когда они считают фальшивые бюллетени, они должны думать так : «выберемся ли мы из этого живыми?». Да, я призываю к насилию. Если это единственный пути, какая проблема? Мы (в Сербии) были в таком положении».

Телефонные звонки и сообщения Савичу с просьбой уточнить, к каким формам насилия он призывает, остались без ответа.

Савич становится «вирусным»

Видео Савича в ноябре 2020 года «Пошаговая инструкция, как мы победили, когда Милошевич украл наши выборы» было перезалито на Youtube на аккаунте Mrgunsngear B Channel, который ведет ветеран ВВС США Майк Плоуфф, где оно получило более 250 000 просмотров. Этот популярные американский канал содержит сотни видеоинструкций про обращение с оружием и боеприпасами, анализы протестов, и даже предупреждение венесуэльского олимпийского стрелка Габби Франко, что запрет на владение оружием станет первым шагом социалистического захвата власти Сандерсом и конгрессменом Алехандрой Окасио-Сортес «который уничтожит США, если произойдет».

Пока обсуждения видео Савича среди правых стало вирусным, высокопоставленные политики республиканцы организовали митинги «Стоп кражу» по стране и QAnon начали распространять видео как предупреждение, что будет означать неудача в предотвращении президентства Байдена для будущих поколений.

Трэйси Бинз, хорошо известных среди консервативного движения Аризоны, тиитнул линк в вирусному видео, а председательница аризонского отделения Республиканской партия Келли Уард ретвтинула, добавив предупреждение Савича.

Аккаунт Бинза в твиттере был с тех пор закрыт, очевидно, в ходе чистки аккаунтов, которые, как утверждает Твиттер, распространяют теорию заговоров QAnon.

Во время митинга 20 декабря у Капитолия штата, Уард снова сослалась на видео Савича во время речи против победы Байдена на выборах. «Сколькие из вас видели это видео парня из Сербии, который говорит, что их выборы украли?» – кричала она. «И что он сказал? Если вы проиграете сейчас, вы проиграете навеки. Мы не можем проиграть сейчас!».

Даже после массовой чистки Твиттера, поиск показывает, что видео Савича твитнули тысячи раз. Среди его пропагандистов важнейший аккаунт QAnon -CodeMonkeyZ – у него было 474 000 последователей, пока его не закрыли во время чистки 8 января. Этот твит вызвал активный трафик, более 7100 ретвитов. Сторонник QAnon из Невады Джэни Джонсон постоянно его продвигал. Твит бывшего игрока Национальной хоккейной лиги олимпийца Тео Флюри ретвитнули сотни раз.

Десятки сторонников бунта благодарили Савича в комментариях к оригинальной версии на Bitchute. «С тех пор, как президент Трамп призвал нас в Капитолий на 6 января, твое видео распространялась повсюду и привело меня сюда» – зловеще пишет один. «Я надеюсь, что мы сможем сделать что ни будь, потому, что я пытался открыть людям глаза на то, в каком мы ужасном положении, но они не слушают. Есть люди, готовые защитить нашу страну, но враги в СМИ и технокомпаниях ставят нам палки в колеса. Но нас призвали в наш Капитолий на шестое, и патриоты знают, что мы должны быть там. Молись за нас, брат».

«Арестуй конгресс»

Пока сборище крайне правых вооруженных группировок, сторонников QAnon и трампистов показывало намерения сорвать утверждение результатов голосования, которые должны были официально признать победу Байдена, Oath Keepers призвали к насилию.

Как видно из документов, представленных ФБР в суд , 31 декабря всего за неделю до попытки путча, боевик Oath Keepers Томас Колдуелл заметил: «Чайник будет кипеть… по настоящему начнется 5 и 6 января в Вашингтоне, когда мы мобилизуемся и выйдем на улицы. Пусть они попробуют утвердить эту чушь на капитолийском холме, когда миллион или больше патриотов выйдут на улицы».

В разгар бунта, другой член вооруженных группировок Джессика Уоткинс, которую также арестовали с тех пор, в голосовом мессенджере указала, что Oath Keepers тайно планировали свои действия на 6 января.

Когда Уоткинс была в здании Капитолия, голоса неизвестных в голосовом мессенджере подстрекали ее захватить конгрессменов. «Ты проводишь гражданский арест. Арестуй конгресс, у нас есть основания для обвинении в измене и жульничестве с выборами» – сказал один. Это то, «для чего тебя готовили», сказал другой. «У нас хорошая группа. Нас около 30-40. Мы держимся вместе и придерживаемся плана.» ФБР утверждает, что неизвестный мужской голос ответил : «Скоро увидимся, Джесс. ВДВ».

«Полный бардак»

Пока ФБР арестовывает участников бунта, их духовный лидер Александр Савич переехал в Техас, где, как он утверждает, он сочиняет «словарь», чтобы «помочь американскому обществу понять, какой выбор оно делает». А пока что он загружает видео на свой канал в Bitchute. 24 января он анализирует провал путча и советует своим сторонникам, как продолжать в будущем.

Обращаясь к участникам, как будто он их вожак, Савич горюет, что в Капитолии был «полный бардак». Он винит в провале недостаток организации среди бунтовщиков, «потому, что выйти на протест без ясной цели, без ясной продолжительности протеста и без логистики, практически ничего невозможно достичь.»

Хотя Савич хвалит усилия отдельных бунтовщиков, он сожалеет, что их недостаточно много в Республиканской партии – это мнение подтверждает опрос YouGov, где 45% голосующих за республиканцев не одобряют штурм Капитолия. «Вы потерпели тактическое поражение потому, что ваша партия не смогла вас организовать», – поясняет Савич. «Потрясающе видеть все эти митинги, которые вы спонтанно провели с низовой организацией. Однако, у вас нет организации внутри партии». Он критикует события в Капитолии как недостаточно разрушительные, говоря: «Люди вошли в Капитолий как будто, я не знаю, это достопримечательность для туристов…Никогда не видел таких бунтов, если можно это назвать бунтом».

Однако в конечном итоге Савич прослеживает источник поражения к самому вечеру выборов, поддерживая теорию заговора, что выборы были сфальсифицированы против Трампа. «Вечером на выборах случилось что-то странное. Вы американцы учили нас как бороться за честные выборы, и в моей стране невозможно иметь наблюдателей только от одной партии».

Наконец, Савич говорит, что американцы должны применить долгосрочный подход, чтобы повернуть вспять то, что Савич считает победой социалистов. «Вам надо бороться, говорить правду, усиливаться и создать новое поколение, которое вернет систему обратно» Он предостерегает, что если не удастся сделать этого, неизбежно превращение США в одну из стран, в которых США проводили смену режима. «Вы переживете некоторые неурядицы, но, надеюсь, вы достаточно умны, чтобы не стать Венесуэлой, Югославией или Румынией, или другой страной Восточной Европы, прежде чем вы поймете, что необходимо говорить правду».

Хотя путч слился спустя всего несколько часов после начала, тактика цветных революций, которую США оттачивали по всему миру во имя «продвижения демократии» за последние два десятилетия, вернулась домой. Теперь она в руках любого гражданина США с интернетом и желанием сменить режим в Вашингтоне.

Дэн Коэн

Перевод с английского https://www.mintpressnews.com/us-backed-coup-in-serbia-inspired-dc-capitol-insurrection/

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