Белорусский ОМОН принял на вооружение новейшие ЗРК “Бук-М2”

01.02.2021, 19:51, Разное

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Белорусский ОМОН готовится к перевооружению своих сил и оснащению их разработанными в РФ ЗРК “Бук-М2”. Об этом сообщил журналистам в субботу командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома полковник Лесь Пытаев.

“Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших доблестных защитников правопорядка, вооруженных устаревшими ПЗРК “Стрела”, на новые комплексы “Бук-М2″, оперативно переданными нашими коллегами из Российской Федерации”, – сообщил заместитель министра внутренних дел по хозяйственной части Виктор Беляхович.

Беляхович также проинформировал, что в нынешнем году планируется поставить на вооружение радиолокационные станции “Противник-Г” и “Восток”. Кроме того, добавил заместитель министра, “уже заключены контракты на поставку многофункциональных ударных вертолетов Ми-35, второй партии истребителей Су-30СМ”.

Позже Пытаев уточнил, что первые “Буки” белорусского ОМОНа заступят на дежурство уже утром 19 января, и будут готовы пресекать несанкционированные акции над территорией Республики Беларусь, в том числе на территории воздушных судов, и способствовать доставлению нарушителей в руки правосудия скорейшим способом.

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