Зачем заговорила Началова? – Личное мнение

01.02.2021, 19:44, Разное

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Не понимаю, чего опять всем далась эта Юля Началова, умершая два года назад, но сейчас снова из каждого утюга — о ней.

Любимица всех жирных баб, считающих себя отчего-то девочками, святая Началова даже заговорила с того света. Выпустили целый фильм, вывалив голосовые сообщения покойницы перед смертью.



Фото: Соцсети

Продюсерка заявила, что переписки и сообщения от покойной озвучили с согласия её родителей.

Есть принцип: не понимаешь, почему шум? Дело — в бабках.

Оказывается, вопрос с квартирой до сих пор не решён. Суть в двух словах: Началовой подарил квартиру её муж Алдонин. Потом она наставила ему рога с хоккеистом Фроловым. Заняла у спортсмена 20 миллионов, переписав на него половину квартиры, а теперь оказывается, что чуть ли предсмертной последней волей усопшая хотела всю квартиру оставить дочери.

Ах, он такой-сякой, отжимает жилплощадь у деточки, воют жёлтые СМИ и старые пенсионерки-ютуберки.

Так, стоп! А при чём тут «детишечка»?

Началова даже не подарила часть имущества бывшего мужа любовнику, а фактически продала за 20 миллионов.

Имеет ли право Фролов на своё имущество? Да, имеет, и это подтвердил суд.

Какие вопросы тут вообще могут быть? Вопить про ребёночка нужно было, когда Началова улетела от мужа к хоккеисту, когда её в невменяемом состоянии за рулём лишали прав и так далее.

Сейчас-то родственники чего опомнились? Квартирку жалко?

Я не питаю к покойной никаких добрых чувств, как вы помните. Тот образ жизни, который вела Началова, я на дух не переношу. Но даже мне уже хочется сказать: остановитесь, родственнички! Хватит трепать имя покойной.

А вы хотели бы, чтобы вас потрепали немножко после смерти?

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