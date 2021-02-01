В Брюсселе на пассажиров метро напал мужчина с ножом

01.02.2021, 19:42, Новости дня

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В Брюсселе мужчина с ножом атаковал пассажиров станции метро «Западный вокзал», сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

При нападении пострадали люди, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTBF.

В прессе сообщили, что нападение произошло около 15.00 по местному времени (17.00 мск). Сколько именно человек пострадало в результате нападения, и в каком они находятся состоянии, не уточняется.

Ранее в понедельник СМИ сообщали, что во французском Тулоне началась полицейская операция после того, как из окна дома выбросили коробку с отрезанной человеческой головой. Позже стало известно, что подозреваемого задержали.