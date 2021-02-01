Суд вернул прокуратуре дело сестер Хачатурян

01.02.2021, 19:42, Новости дня

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Уголовное дело старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, вернут в прокуратуру, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

Он отметил, что такое решение принял Мосгорсуд по итогам рассмотрения ходатайства защиты и потерпевших. По его словам, защита девушек указала суду на имеющиеся в обвинительном заключении противоречия, из-за которых рассмотрение дела невозможно и просила вернуть дело для устранения противоречий в обвинительном заключении. В свою очередь сторона потерпевших ссылалась на отмену судом решения следствия об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна о насилии над дочерьми, передает «Интерфакс».

Гособвинение, как отметил адвокат, просило суд оставить ходатайства сторон без удовлетворения.

В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что дело было возвращено в прокуратуру по ходатайству адвокатов потерпевших. В суде добавили, что мера пресечения в виде запрета определенных действий обеим сестрам была оставлена без изменений.

Ранее адвокат одной из девушек Алексей Липцер сообщил, что Мосгорсуд снова не смог отобрать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения с их участием уголовного дела в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Это была пятая попытка отбора присяжных.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Также сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года СК предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца. В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. По словам адвоката одной из девушек, это должно было повлечь за собой «прекращение уголовного преследования». Однако Следственный комитет проигнорировал доводы Генеральной прокуратуры и оставил прежнюю квалификацию – убийство по предварительному сговору.

В начале июля стало известно, что дело решили рассматривать в закрытом режиме.