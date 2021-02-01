 

В ФИФА пообещали заполненные трибуны на ЧМ-2022

01.02.2021, 19:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Чемпионат мира по футболу 2022 года будет проходить при заполненных трибунах, сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«У нас будут заполненные стадионы. К тому времени COVID будет побежден и мы все научимся жить с этим», – сказал Инфантино, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Финал ЧМ-2022 планируется проводить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

В декабре в ФИФА сообщали, что сборную РФ по футболу при жеребьевке отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре разведут по разным группам с командами Украины и Косово.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Мутировавший штамм коронавируса обнаружили еще в четырех странах

11.08 / Болтон рассказал о самой шокирующей ситуации за время работы с Трампом

13.08 / Мининформ Белоруссии решил обсудить с журналистами работу во время протестов

26.07 / Дегтярев призвал «выжать максимум» из интереса Москвы к проблемам Хабаровска

21.01 / Началась церемония инаугурации Байдена

14.09 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

05.10 / Апелляционный суд Англии отменил решение о признании Гуаидо президентом Венесуэлы

05.08 / Финляндия заявила о нарушении границы российскими истребителями

22.08 / «Калашников» представил несколько новинок на форуме «Армия-2020»

16.09 / Смертность от COVID-19 в России с мая по июль в три раза выше – Reuters

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска