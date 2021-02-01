 

На пассажиров метро в Брюсселе напал мужчина с ножом

01.02.2021, 19:40, Разное
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На пассажиров метро в Брюсселе напал вооруженный ножом мужчина, передает Общественная служба новостей. Злоумышленника удалось задержать, однако перед этим он успел ранить нескольких человек. Пока общественности не раскрывают личности нападавшего и не сообщают его мотивов. На месте продолжают работать представители экстренных служб.



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