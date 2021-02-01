Эпидемия ковида помогла Медведеву подтвердить свою правоту

01.02.2021, 19:40, Разное

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Еще до начала эпидемии коронавируса и повсеместного внедрения практики удаленной работы Дмитрий Медведев говорил о возможности в будущем перейти на четырехдневную рабочую неделю. Распространение коронавируса только подтвердило правоту политика.

“Многие граждане при переходе на удаленку изменили привычки – стали работать всего четыре дня в неделю, пересмотрев отношение к деятельности”, – цитирует “Радио 1” Дмитрия Медведева. Таким образом, последние события лишь показали актуальность озвученной им ранее идеи.