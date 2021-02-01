Мнение: Отключение

01.02.2021, 19:22, Разное

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Отключение России от глобальной сети возможно, но у властей есть план действий на этот случай, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

К словам Медведева всерьез относиться сложно. Он личным примером продемонстрировал, что вначале ты создаешь свою репутацию, а затем она создает тебя. С репутацией у него как-то не очень, так что и с серьезностью его слов – в общем-то, тоже.

Отключение интернета, по словам Медведева, может произойти из-за зловредных происков Запада. Который его и отключит. Но у нас есть план, – сообщил Медведев.

В реальности если это произойдет, то инициатором отключения будет точно не Запад, а наш собственный режим. Страх и паранойя – это слишком глубокие эмоции, которые воздействуют даже не на головной мозг, а на спинной, на биологическую суть. А наше ворье и без того с головным мозгом не слишком дружит, ориентируясь в основном на древние инстинкты: хватать, бежать, жрать. Ну, и бояться, конечно. Поэтому страх за свою шкуру для них – базовое чувство, на основе которого они вполне могут пойти на многое. В том числе и на закрытие страны.

Другой вопрос, что системно закрыть интернет для России очень непросто. Экономика может и не выдержать еще и такого удара. Начнет рассыпаться все и в самых разных местах. Когда Медведев говорит о "плане", есть смысл ем у не поверить хотя бы потому, что до сих пор ничего из планируемого у нынешних так и не получилось. За что бы они ни брались – везде провалы. Неудивительно: люди со способностями максимум околоточных надзирателей управляют огромной страной. С соответствующими последствиями для страны. Поэтому есть план или нет, это в сущности, безразлично – все посыпется в любом случае. Достаточно вспомнить полугодовое блокирование Телеграма, когда собственно Телеграм продолжал спокойно существовать, зато удары получали совершенно посторонние структуры, бизнес которых буквально разрушался тупыми мероприятиями по искоренению. Вряд ли "закрытие" интернета и его обособление будет выглядеть как-то иначе.

Тем не менее угроза обозначена. Она пока носит абстрактный характер и больше похожа на детские страшилки. Хотя, конечно, с нашим абсолютно неадекватным руководством можно предполагать что угодно. Мозгов там отродясь не было.

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