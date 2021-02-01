 

Мнение: Износ основных фондов, выращивание мебели и рост обрабатывающей промышленности

01.02.2021, 19:16, Разное
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1. На «Справочнике патриота» вышла статья со статистикой по износу основных фондов в России. Как видно по заглавному графику, степень изношенности инфраструктуры в нашей стране в последние несколько лет снижается. Наша экономика становится крепче.

https://ruxpert.ru/Статистика:Износ_основных_фондов_в_России

Вот как определяется износ фондов:

Износ основных фондов — отношение накопленного износа основных фондов (разницы полной учётной и остаточной балансовой стоимости) к полной учётной стоимости основных фондов. <…>

К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, инструмент, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный скот, многолетние насаждения, объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности и т.д.

Кому-то может показаться, что всё это статистическая эквилибристика, не обязательно адекватно отражающая реальность. Однако 10 лет назад, когда показатель износа рос, всепропальщики очень любили на него ссылаться: вот, мол, Россия гибнет и разваливается прямо на глазах.

Как обстоят дела в действительности, вы можете сами оценить в российских школах и больницах, на дорогах, производствах и так далее.

2. Читатели сообщили, что выращивать мебель своём садовом участке можно уже сейчас:

https://olegmakarenko.ru/2057465.html?thread=788457465#t788457465

https://www.youtube.com/watch?v=mdebdaOLyOs

3. Российская промышленность просела на 2,9% по итогам прошлого года. Казалось бы, всё плохо.

Однако если не учитывать сильно просевшую добычу ресурсов, электроэнергетику и водоснабжение, то останется ключевой сектор – обрабатывающая промышленность, которая продемонстрировала небольшой, но всё же положительный рост в 0,3%:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/vopreki-vsemu-promyshlennost-rossii-vyrosla-v-2020-godu-6013095d5f624a023d465de4

Пожалуй, это вполне достойный показатель на фоне мирового кризиса и антироссийских санкций. Для сравнения, в 2019 году рост обработки составил 3,6%.

Это говорит о том, что фундаментально экономика России здорова, и когда неблагоприятная внешняя ситуация изменится, мы можем рассчитывать на уверенный рост.

Источник: Место для дискуссий



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