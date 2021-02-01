 

В Шотландии двух спасенных альпинистов оштрафовали за нарушение карантина

01.02.2021, 19:14, Новости дня
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В Шотландии оштрафовали двух спасенных альпинистов за нарушение карантинных ограничений, сообщает BBC.

Мужчины проехали более 160 км от района Глазго, чтобы взобраться на самую высокую гору Великобритании Бен-Невис. 30 января они попросили спасателей об эвакуации. Спасательная операция длилась около 90 минут, их увезли с помощью вертолета.

Альпинисты не пострадали. Им были выданы уведомления о штрафах за нарушение правил карантина.

Как отмечает BBC, в Шотландии действует четвертый, самый жесткий уровень карантинных ограничений, жители могут выходить из дома только если есть важные причины.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Как сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, в Великобритании коронавирус подтвердили у 3,8 млн человек, 106,4 млн заболевших умерло. Страна находится на четвертом месте в мире по распространению инфекции.



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