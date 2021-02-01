Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на “Евровидение 2021”

01.02.2021, 19:14, Новости дня

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Жюри в составе пяти человек выбрало песню, с которой победители национального отбора “Евровидение 2020”, украинская группа Gо-A будет представлять Украину на “Евровидении 2021”. Об этом сообщается 1 февраля на официальной странице организаторов нацотбора в Instagram.

“Группа представил три песни, но какой будет конкурсная композиция – услышим в марте”, – говорится в публикации.

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Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

2 февраля 2020 года группа Gо-A стала победителем национального отбора на “Евровидение 2020” – за свое выступление с песней “Соловей” коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

18 марта организаторы “Евровидения 2020”, проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая.

Участие в “Евровидении 2021” примут представители 41 страны. Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора.

18 ноября организаторы объявили новые правила проведения конкурса в условиях пандемии, обязав участников прислать записи своих выступлений на случай, если они не смогут приехать.

12 января 2021 года солистка Gо-A Екатерина Павленко заявила, что “примерно в феврале коллектив готов будет презентовать конкурсную песню”.

29 января на официальной странице организаторов нацотбора в Facebook появилась информация о том, что коллектив должен предоставить на рассмотрение жюри, в состав которого вошли певица Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта, а также представители НОТУ Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, не менее двух песен. Композиция, которая наберет максимальное количество баллов, станет победительницей отбора.

Ранее сообщалось, что жюри огласит результаты голосования до 10 марта.

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