Футболист сборной Украины перешел в итальянскую “Аталанту”

01.02.2021, 19:14, Новости дня

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Футболист сборной Украины и донецкого “Шахтера” Виктор Коваленко продолжит карьеру в итальянской Серии А. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба донецкого клуба.

24-летний игрок подписал контракт с “Аталантой из Бергамо.

Условия контракта стороны пока что не разглашают.

В новом клубе Коваленко присоединится к своему партнеру по сборной Украины Руслану Малиновскому.

Коваленко дебютировал в основном составе “Шахтера” в сезоне 2014–2015 годов. За донецкий клуб он провел 200 матчей, забив 32 гола. За сборную Украины футболист отыграл 30 поединков.

После 20 туров “Аталанта” занимает седьмое место в чемпионате Италии. В феврале команде предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского “Реала”.

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