Эксперты назвали пять бюджетных автомобилей в России в феврале

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01.02.2021, 19:08, Разное
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Эксперты автомобильного рынка назвали пять бюджетных варианта для покупки на территории РФ в феврале. Транспортные средства имеют минимальный набор необходимых опций, а цена не выходит за пределы 600 тыс. рублей.
Открывает список традиционный фаворит всех бюджетных российских сегментов – LADA Granta. Несмотря на рост цены, она всё ещё является одной из самых доступных. За новый автомобиль в базовой комплектации придётся заплатить скромные 500 тыс. рублей. За эту стоимость покупатель получает 1,6-литровый мотор с механической КПП на пять скоростей. На втором месте расположился японский Datsun on-DO. Его производство в РФ прекращено, а дилеры продают остатки на складах. Именно поэтому модель с аналогичными характеристиками как и у Granta можно купить за 531 тыс. рублей, вот только в этом случае покупатель получит подогрев передних сидений и стеклоподъёмники на всех дверях. Тройку лидеров замыкает Datsun mi-DO. Отличий от предыдущей машины в техническом оснащении и комплектации нет, а вот кузов у этой версии хэтчбек. Больший объём багажника и меньшие габариты увеличили стоимость автомобиля до 554 тыс. рублей.

Изображение взято с: wikimedia.org
Четвёртое место досталось Ravon Gentra. Это самая бюджетная модель в линейке, и за неё производитель просит 570 тыс. рублей. В эту стоимость входят передние противотуманные фары, гидроусилитель рулевого колеса, кондиционер и электрические стеклоподъёмники. В конце списка Niva Legend, сменившая название с 4×4. Этим автомобиль прибавил в стоимости, и теперь за самую дешёвую версию придётся заплатить 600 тыс. рублей. В остальном внедорожник ничем не отличается от предшественников. Мотор объёмом 1,7 литра и механическая коробка на пять скоростей.

Источник: carsweek.ru



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