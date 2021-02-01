В NASA сообщили дату доставки на Землю грунта с Марса

01.02.2021, 19:08, Разное

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В NASA рассказали приблизительную дату доставки на Землю образцов грунта с Марса. По прогнозам исследователей, это произойдёт не раньше 2030 года, а на изучение полученных материалов потребуется ещё минимум одно десятилетие.

Такие внушительные сроки связаны с длительностью марсианских программ и высадкой марсохода Perseverance в кратере Джезеро только 18 февраля, об этом пояснил учёный Кен Фарли на очередном брифинге NASA. Именно этот спускаемый аппарат, входящий в состав миссии Mars-2020, начнёт сбор необходимых образцов грунта в разных точках. Всего планируется заполнить 30 резервуаров в разных местах на поверхности планеты и после отправить их на Землю. Сделать это сразу не представляется возможным и по плану контейнеры с грунтом прибудут на Землю только в 2030-2031 году.

В конце своего обращения Кен Фарли отметил, что это довольно значимый шаг на пути изучения Марса. Вероятнее всего учёные смогут обнаружить в образцах признаки жизни, некогда населявшей планету. При этом учёный объяснил, что исследователи, которые займутся изучением грунта, сейчас пока только учатся в школе, а некоторые ещё даже не родились.

Источник: regnum.ru