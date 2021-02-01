 

В NASA сообщили дату доставки на Землю грунта с Марса

01.02.2021, 19:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В NASA рассказали приблизительную дату доставки на Землю образцов грунта с Марса. По прогнозам исследователей, это произойдёт не раньше 2030 года, а на изучение полученных материалов потребуется ещё минимум одно десятилетие.
Такие внушительные сроки связаны с длительностью марсианских программ и высадкой марсохода Perseverance в кратере Джезеро только 18 февраля, об этом пояснил учёный Кен Фарли на очередном брифинге NASA. Именно этот спускаемый аппарат, входящий в состав миссии Mars-2020, начнёт сбор необходимых образцов грунта в разных точках. Всего планируется заполнить 30 резервуаров в разных местах на поверхности планеты и после отправить их на Землю. Сделать это сразу не представляется возможным и по плану контейнеры с грунтом прибудут на Землю только в 2030-2031 году.

В конце своего обращения Кен Фарли отметил, что это довольно значимый шаг на пути изучения Марса. Вероятнее всего учёные смогут обнаружить в образцах признаки жизни, некогда населявшей планету. При этом учёный объяснил, что исследователи, которые займутся изучением грунта, сейчас пока только учатся в школе, а некоторые ещё даже не родились.

Источник: regnum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Reuters сообщил об острой борьбе России и саудитов из-за нефти в Китай

20.09 / Это зловещее зеркало…

17.07 / Екатерина Волкова раскрыла тайну имени дочери от Эдуарда Лимонова

21.11 / Развод Тодоренко: три причины – Личное мнение

18.12 / Елена Малышева объяснила появление синяков на телах больных коронавирусом

28.11 / Ученые из Китая считают, что первоисточником COVID-19 стала Индия

14.08 / Ученые узнали последовательность появления первых признаков коронавируса

10.08 / Диетолог из США Дженнифер Хайленд назвала самые полезные фрукты и ягоды

13.11 / Мнение: “Передовой шведский опыт”

08.07 / СБУ заявила о задержании в Киеве «экс-куратора» руководства самопровозглашенной ДНР от ГРУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска