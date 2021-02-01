Эксперты рассказали о простых способах улучшить качество сна

01.02.2021, 19:08, Разное

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Эксперты рассказали о простых и крайне эффективных способах улучшить качество и продолжительность сна. Они также дали совет по выбору правильной цветовой гаммы для спальной комнаты с целью улучшить утреннее пробуждение.

Самым главным врагом хорошего и быстрого засыпания являются электронные устройства. Компьютеры, телевизоры и смартфоны являются источниками синего света, который препятствует выработке мелатонина и, как следствие, снижается уровень усталости. При низкой концентрации этого вещества в организме человеку крайне трудно засыпать и даже после пробуждения он чувствует усталость. Не помогут и таблетки с мелатонином, ведь в этом случае усталость и сонливость никуда не исчезнут даже после пробуждения на следующее утро. В качестве самого действенного способа выступает полное отключение всех устройств с голубым свечением после заката солнца. Если это невозможно, то следует воспользоваться специальными приложениями, снижающими уровень негативного излучения. В этом случае цвета непривычно искажаются, но уровень мелатонина не превышает норму.

Не следует прибегать к использованию телефона или ноутбука в постели. В этом случае образуются новые нейронные связи, и мозг перестаёт воспринимать кровать как место отдыха и включает режим работы. Таким образом заснуть станет гораздо сложнее. Поможет в этом правильно подобранная цветовая гамма в спальне. Следует отдавать предпочтение синим и зелёным тонам. Причём они должны быть мягкими и нежными. Лучше не использовать яркие цвета, включая красный и жёлтый. Последний подойдёт только в том случае, когда необходимо утром как можно быстрее прийти в активное состояние. Не лишними будут прогулки в солнечную погоду и физические упражнения в это время суток. Так организм закрепит циркадные ритмы и нормализует выработку гормона сна.

Источник: style.rbc.ru