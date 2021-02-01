Ученые рассказали, насколько прочен алмаз

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01.02.2021, 19:06, Новости дня
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Алмаз все еще остается самым твердым материалом на Земле. Этот факт подтвержден в процессе испытаний, проведенных учеными. Они помещали под пресс различные материалы, в том числе и искусственные, которые были созданы как особо твердые.

Естественный алмаз, образованный в недрах, все равно остается чемпионом, поясняют эксперты. А все потому, что у него идеально построена кристаллическая решетка.

Тесты подтвердили, что алмаз способен выдержать давление, которое гораздо выше, чем в ядре нашей планеты. Данный материал, напомним, образуется в мантии Земли. Его добыча крайне затруднена, поскольку алмазы выходят ближе к поверхности только в нескольких местах на разных континентах. Из-за этого очень высока его стоимость.



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