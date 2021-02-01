Нейробиологи выяснили, как быстро собаки запоминают слова

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01.02.2021, 19:06, Новости дня
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По словам ученых, для того чтобы собака запомнила команду, ей достаточно повторить ее всего-то четыре раза. Это открытие нейробиологов поможет в создании более эффективных методик дрессировки домашних животных.

Оказывается, наши четвероногие друзья намного умнее, чем мы порой о них думаем. Собаки легко запоминают сказанные хозяином слова, если они сопровождаются какой-либо демонстрацией в действии, а также, когда само животное настроено на общение с человеком.

Поэтому лучшим вариантом дрессировки животного ученые считают игру. Собака заинтересована в том, чтобы понять, чего от нее хотят, она открыта для общения, и в такой момент она очень быстро учится различать разные команды.



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