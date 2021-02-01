 

На Марсе также было несколько ледниковых периодов

01.02.2021, 19:06, Новости дня
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Данные, полученные с космического зонда Mars Reconnaissance, позволили астрономам прийти к выводу, что на Марсе так же, как и на Земле, периодически происходило глобальное замерзание. Соседняя планета тоже пережила несколько ледниковых периодов, уточняют ученые.

По словам исследователей, они получили неопровержимое доказательство того, что расположенные на полюсах Красной планеты ледники то расширялись, подходя ближе к экватору, то сужались. Это классический сценарий ледниковых периодов, сменяющихся глобальным потеплением.

Происходило то же самое, что и на Земле. Разница только в химическом составе атмосферы и льда. Также тотальное замерзание на Марсе не приводило к гибели живых организмов из-за отсутствия таковых.



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