Мнение: Надо играть на разных шахматных полях

01.02.2021, 19:04, Разное

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На RT вывалили спец.службистскую запись встречи руководителя "Фонда Борьбы с коррупцией" с представителем британских спецслужб. Запись сделана ФСБ в 2012-м году.

Сама запись прекрасна даже без комментариев журналиста. Особенно порадовало пожелание, убрать не всех коррупционеров, тех кто согласится помочь, можно оставить и не лишать их активов. То есть, если условный Абрамович или Ротенберг проспонсируют Навального, то их не будут лишать активов.

Такая вот она, борьба с коррупцией на деньги Ми-6.

Появление данной записи видится частью информационных мероприятий властей по подготовке общественного мнения к завтрашней посадке Навального.

Причем запись то, еще с 2012-го года (!) была в распоряжении спецслужб, но ее по каким-то причинам придерживали. Угадайте, по каким. И вот, спустя 9 лет момент настал.

И я бы предположил, что вслед за ожидаемой посадкой Навального, начнется разгром остальной сети, которой позволяли существовать долгие годы в интересах каналазиации протестных настроений.

Ну а то, что могли посадить еще в первой половине десятых за связи с иностранными спецслужбами, но не посадили (Ашурков дернул в Англию только в 2014 году) – это понимать надо.

PS. Надо ли проводить опрос – можно ли после прошения его Высокопревосходительству Джозефу Байдену https://colonelcassad.livejournal.com/6518484.html о введении санкций, писать еще и запрос в Ми-6 на получение финансирования для игры на разных шахматных полях?

Также интересен вопрос, надо ли оставлять активы Абрамовичу, Дерипаске или Ротенбергу, если они поддержат борьбу за свободу и демократию?

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