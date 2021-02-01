РПЦ причислила к лику святых Бориса Ельцина

01.02.2021, 18:51, Разное

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Русская православная церковь (РПЦ) причислила к лику святых Бориса Ельцина в день 90-летию со дня его рождения.

Борис Ельцин стал первым президентом России, удостоившимся такой чести. Решение о канонизации было принято на заседании Свердловского собора РПЦ, которое прошло накануне в «Ельцин центре».

В пресс-службе РПЦ канонизацию Ельцина объяснили его заслугами перед отечеством и большим вкладом в развитие православных ценностей. Высшие духовные чины отметили, что только благодаря усилиям первого президента России все верующие люди смогли сбросить оковы коммунизма и вздохнуть свободно. В тяжелейшее для РПЦ время девяностых Ельцин явился спасителем и дал возможность принимать подакцизные православные товары в порядке гуманитарной помощи, что позволило упрочить материально-духовное положение священнослужителей и укрепить связь с богом.

При этом на протяжении всего своего президентства Ельцин сильно страдал от разных недугов и искушений и из-за этого некоторые церковники считают, что он стал мучеником еще при жизни.

– Я думаю, это давно желанное решение, которое поддержат все верующие нашей страны независимо от исповедания. Церковь рада пополнить пантеон святых такой яркой и достойной личностью, — заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Свердловский Виссарион (Джугашвили).

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