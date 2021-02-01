 

Испания назвала условие для использования «Спутника V»

01.02.2021, 18:48, Новости дня
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть использована в Испании, если получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств, рассказала министр иностранных дел королевства Аранча Гонсалес Лая телеканалу La Sexta.

«Ответ на этот вопрос находится в руках европейских органов здравоохранения. Давайте не будем забывать, что именно они являются гарантом того, что все вакцины, которые могут быть использованы на европейском пространстве, прошли контроли эффективности и безопасности», – ТАСС слова главы испанского МИДа.

Ранее возможность использования вакцины «Спутник V» после ее одобрения европейским регулятором допустила Франция. Кроме того, о возможности использования российского препарата сообщил президент Чехии Милош Земан.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в РФ 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.



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