 

Twitter удалил более 19 тысяч записей Евгения Ройзмана после вступления в силу закона о запрете нецензурной лексики в интернете

01.02.2021, 18:31, Разное
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После принятия в России закона о запрете мата в интернете, социальная сеть «Twitter» удалила более 19 тысяч записей и ответов Евгения Ройзмана, об этом сообщил сам политик в своем аккаунте.

Спустя некоторое время и этот твит был удален.

– Это просто возмутительно и некультурно с их стороны. Очевидно, власти хотят, чтобы я молчал. Информационная война, которую я вел с ними в твиттере, рано или поздно окончилась бы моей победой, и они решили перекрыть мне кислород вот таким вот подлым способом, – рассказал Ройзман на своей странице в Facebook.

В числе удаленных твитов также оказалось стихотворное поздравление с днем рождения в есенинском стиле, написанное Евгением Ройзманом для Юлии Латыниной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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