Уголовную ответственность вместо депутатов будут нести голосовавшие за них избиратели

01.02.2021, 18:31, Разное

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Госдума в третьем (окончательном) чтении одобрила закон «О распределении уголовной ответственности депутатов среди избирателей», который определяет порядок несения наказаний гражданами, голосовавшими за депутатов-преступников на выборах.

С момента вступления закона в силу денежные штрафы попавшихся на коррупции депутатов и их тюремные сроки будут распределяться среди их избирателей.

Согласно Конституции, депутаты Госдумы не могут нести уголовную ответственность. Однако в обществе существует запрос на то, чтобы вороватые народные избранники представали перед судом и несли наказание. Чтобы устранить это противоречие, Госдума решила переложить материальную ответственность по уголовным делам депутатов на граждан, которые неосмотрительно отдали за них голос на выборах.

По оценкам Следственного комитета, в среднем штрафы депутата будет обходиться его избирателям в сумму до 15 тыс. рублей в год. По мнению прокуратуры, это повысит избирательную дисциплину граждан и побудит их голосовать за честных депутатов. Если же народный избранник по приговору суда получит реальный тюремный срок, отбывать его отправится случайно выбранный гражданин, голосовавший за данного депутата на последних выборах.

– Безответственные люди часто приводят к власти депутатов-коррупционеров. Общество требует, чтобы их штрафовали, однако это прямо запрещено законом. Однако ничто не запрещает ввести солидарную ответственность за приведение к власти недобросовестного депутата. Теперь, идея на избирательный участок, граждане будут тщательнее выбирать, за кого им отдать свой голос, – считает сотрудник ЦИК Галина Бородюк.

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