 

Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото

01.02.2021, 18:20, Новости дня
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26-летний сын американской актрисы Николь Кидман и ее бывшего мужа, продюсера и актера Тома Круза Коннор Круз 29 января опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен с огромной окровавленной рыбой в руках.

На снимке Коннор Круз позирует в шортах и футболке с длинными рукавами, сидя на борту лодки. Он отметил, что находится у побережья Коста-Рики.

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Публикация от Connor Cruise (@theconnorcruise)

Последнее портретное фото на странице сына Кидман и Круз датировано июлем 2019 года – Коннор Круз редко делится свежими снимками личного характера

Коннор Круз (1995) – приемный сын Николь Кидман и Тома Круза. Они поженились в 1990 году. До усыновления Коннора супруги стали приемными родителями для дочери Изабеллы (1992). 

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Публикация от Connor Cruise (@theconnorcruise)

Своих детей у пары не было. Актеры расстались в феврале 2001 года.

После развода с Крузом Кидман в 2006 году вышла замуж за австралийского певца Кита Урбана. У пары есть двое детей – Сандэй Роуз (2008) и Фэйт Маргарет (2010). 

У Круза есть родная дочь Сури (2006), которая родилась в браке с американской актрисой Кэти Холмс.

Коннор и Изабелла Круз ведут непубличный образ жизни. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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