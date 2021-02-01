Шрайк: Небольшой ликбез для президента. Майдан 2014 года был против ох…евшего президента. А штурм Капитолия – за ох…евшего президента

01.02.2021, 18:20, Новости дня

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Небольшой ликбез для президента. Чем украинские Майданы отличаются от штурма Капитолия.

1. Майдан 2004 года был за честные выборы. Штурм Капитолия – против честных выборов.

2. Майдан 2014 года был против ох…евшего президента. Штурм Капитолия – за ох…евшего президента.

Первый Майдан продолжался три недели, второй – три месяца. Ни в 2004-м, ни в 2014-м здание парламента не захватывалось.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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