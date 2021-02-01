Зеленский предложил Раде ввести санкции против Никарагуа

01.02.2021, 18:20, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля внес в парламент постановление №4689, которым просит Верховную Раду ввести санкции против Никарагуа.

Он просит нардепов утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля 2021 года “О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа”.

Введение мер против Никарагуа вызвано тем, что в ноябре прошлого года республика открыла официальное консульство в оккупированном Россией Крыму. Оно стало первым иностранным диппредставительством на территории полуострова с начала оккупации.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Никарагуа в 2014 году поддерживала действия России в Крыму и признала результаты незаконного референдума.

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