Ольга Серябкина призналась, что хочет стать матерью

01.02.2021, 18:14, Разное

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В минувшем году Ольга Серябкина связала себя узами брака, но не афиширует личную жизнь. Недавно поклонники спросили у нее в микроблоге Instagram о возможном пополнении в семье. Певица призналась, что мечтает стать матерью.

При этом, Ольга Серябкина подчеркнула, что не ставит конкретных сроков, так как пока сосредоточена на карьере. Слухи о том, что артистка беременна, начали появляться в конце прошлой осени. Однако вскоре стало ясно, что эта информация неправдива. Поклонники пожелали экс-подопечной Макса Фадеева поскорее познать радость материнства.

Своего супруга Ольга Серябкина скрывает от широкой публики. Известно, что она вышла замуж за Георгия Начкебию, который также причастен к миру шоу-бизнеса. При этом, муж звезды является личностью не публичной, но, по некоторым данным, он работает в команде артистки и занимается ее продвижением.

Источник: bimru.ru